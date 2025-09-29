CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ

29/09/2025
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και μάλιστα διασωληνωμένο, νοσηλεύεται ένας 5χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών, στον Άγιο Νικόλαο, όπου το παιδί παρασύρθηκε από όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού έφερε σοβαρές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, οι γιατροί αντιμετώπισαν το περιστατικό και σταθεροποίησαν το παιδί, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

