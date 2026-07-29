Άγιος Νικόλαος: Απέκτησε την πρώτη «Οδό Αποδήμων Κρητών» στην Κρήτη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου στον Άγιο Νικόλαο η εκδήλωση ονοματοδοσίας της «Οδού Αποδήμων Κρητών», μιας πρωτοβουλίας με έντονο συμβολισμό που αποδίδει φόρο τιμής στους χιλιάδες Κρητικούς της διασποράς, οι οποίοι διατηρούν ζωντανή την παράδοση και τους δεσμούς τους με την ιδιαίτερη πατρίδα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19:30, με σημείο συνάντησης τον πεζόδρομο που βρίσκεται παράλληλα της οδού Walt Disney, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι τιμητικές βραβεύσεις στη Λίμνη Αγίου Νικολάου, στον χώρο της νέας Οδού Αποδήμων Κρητών.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρέμβαση του προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, Νίκου Καστρινάκη, ο οποίος επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη οδό στην Κρήτη που φέρει την ονομασία «Οδός Αποδήμων Κρητών», χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως μια σημαντική αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των Κρητών της ομογένειας στην προβολή της Κρήτης, της ιστορίας και του πολιτισμού της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Σωκράτη Τσουρδαλάκη, για τη διαχρονική προσφορά του στη διατήρηση και προβολή της κρητικής ταυτότητας εκτός συνόρων. Το αναμνηστικό παρέλαβε εκ μέρους του ο γιος του, Σήφης Τσουρδαλάκης. Ο Σωκράτης Τσουρδαλάκης έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους Κρητικούς της διασποράς μέσα από το πολύχρονο έργο και τη δράση του για την Κρήτη μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση των δεσμών των αποδήμων με τις ρίζες, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού.