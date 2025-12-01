Αγιος Νικόλαος: Αναβάλλεται η ειδική δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ
Μετά από αίτημα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη αναβάλλεται η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής» που είχε οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2025 καθώς διαπιστώθηκε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της έγκαιρης συλλογής και διασταύρωσης των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες .
Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των δεδομένων, καθώς και η ανάγκη παρουσίασης των στοιχείων με πλήρη τεκμηριωμένη και ενιαία μορφή καθιστά την αναβολή της συνεδρίασης αναγκαία.
Η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 στο πολύκεντρο REX Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον «Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Δήμου Αγίου Νικολάου».
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram