Αγιος Νικόλαος: Αναβάλλεται η ειδική δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ

Μετά από αίτημα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη αναβάλλεται η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής» που είχε οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2025 καθώς διαπιστώθηκε αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της έγκαιρης συλλογής και διασταύρωσης των απαιτούμενων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες .

Ο όγκος και η πολυπλοκότητα των δεδομένων, καθώς και η ανάγκη παρουσίασης των στοιχείων με πλήρη τεκμηριωμένη και ενιαία μορφή καθιστά την αναβολή της συνεδρίασης αναγκαία.

Η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 στο πολύκεντρο REX Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον «Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Δήμου Αγίου Νικολάου».