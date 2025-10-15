CAFE MELI
Άγιος Νικόλαος: Αναστέλλονται προσωρινά τα ολοήμερα τμήματα του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/10/2025
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με ανακοίνωση, ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους φοιτούν στο 3ο Νηπιαγωγείο – 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων των σχολείων (13:30-16:00) προκειμένου να υλοποιηθούν εργασίες προετοιμασίας, αντικατάστασης ασφαλτικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Συγκεκριμένα η αναστολή λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Επίσης το 3ο Δημοτικό Σχολείο δεν θα λειτουργήσει την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου λόγω προγραμματισμένης ημερίδας των εκπαιδευτικών, ενώ κλειστό θα παραμείνει και το 3ο Νηπιαγωγείο λόγω κατασκευής των γηπέδων από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» .

