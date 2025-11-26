Αγιος Νικόλαος: Ανακοίνωση Δημάρχου για την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό

Ανακοίνωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό.

Για την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χερσαία ζώνη στο Καθολικό ενημέρωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025. Με την απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη έκταση – περίπου 22 στρέμματα και 50 μέτρα πλάτος – είναι δημόσια και όχι ιδιωτική και η χερσαία ζώνη παραμένει στην θέση της. Η εταιρεία που την διεκδικούσε δεν μπορεί πλέον να κάνει άλλη προσφυγή ή να ξαναφέρει το θέμα στα δικαστήρια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά o Δήμαρχος Αγίου Νικολάου:

«Η απόφαση του ΣτΕ είναι τελεσίδικη, αποξενώνει την ιδιωτική εταιρεία από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση και αποκλείει την επαναφορά της υπόθεσης στα δικαστήριο. Εκκρεμεί μόνο η τυπική διόρθωση στο Κτηματολόγιο η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και θα διεκπεραιωθεί προφανώς θετικά μετά και από την απόφαση του ΣτΕ».

Αυτό σημαίνει ότι το θέμα ουσιαστικά έχει λήξει και η περιοχή ανήκει οριστικά στο Δημόσιο. Ο Δήμος μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σκοπεύει τώρα να προχωρήσει σε έργα για να καθαριστεί και να βελτιωθεί ο χώρος, ώστε να είναι όμορφος, οργανωμένος και χρήσιμος για όλους λαμβάνοντας υπόψη και το ότι στην περιοχή που βρίσκεται η ιστορική βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου απ’ όπου πήρε το όνομά του ο Δήμος.

Η χερσαία ζώνη θα ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχέδιο ανάπτυξης με τις υπόλοιπες υποδομές της χερσαίας λιμενικής ζώνης Αγίου Νικολάου, με προσοχή στο περιβάλλον και στην ιστορία του τόπου. Στόχος είναι να γίνει ένας χώρος που θα μπορούν να απολαμβάνουν κάτοικοι, επισκέπτες και όσοι χρησιμοποιούν το λιμάνι – ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους.