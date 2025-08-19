Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώσεις του Συνδυασμού «στην Πράξη»

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αυγούστου 2025, κατά το κλείσιμο της ομιλίας του, ο Δήμαρχος ανέφερε απευθυνόμενος προς το πρόσωπό μου:

«……Το Δημοτικό Συμβούλιο σάς έχει φερθεί με μεγάλη πολιτική επιείκεια και δεν σας έχει καταλογίσει δόλο για θέματα που ευθύνεστε πολιτικά από την προηγούμενη δημοτική περίοδο…».

Τότε, η Πρόεδρος δεν μου έδωσε τον λόγο επί προσωπικού, παρόλο που επρόκειτο για μια ξεκάθαρη συκοφαντία, την οποία δεν είχα τη δυνατότητα να αντικρούσω.

Στη συνέχεια, με το Δελτίο Τύπου που διανεμήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου προς τα ΜΜΕ και αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Δήμου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 7 Αυγούστου, οι παραπάνω ισχυρισμοί επαναδιατυπώθηκαν, παρόλο που δεν σχετίζονταν με το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αναρωτιέμαι με ποια δικαιοδοσία εκφράζεστε εκ μέρους του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων.

Εάν διαθέτεται στοιχεία για τους ισχυρισμούς σας, οφείλετε να τα παρουσιάσετε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εάν υπήρχαν στοιχεία και τα αποκρύψατε, τότε αυτό αποτελεί προσβολή προς το ίδιο το Σώμα.

Εάν, αντίθετα, δεν υπάρχουν στοιχεία, πρόκειται για ξεκάθαρη συκοφαντία και οφείλετε να ανακαλέσετε.

Ουδέποτε ζήτησα ή αποδέχθηκα καμία επιείκεια από τη Δημοτική Αρχή ή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αντιπολίτευση αποτελεί θεσμική ανάγκη για τη λειτουργία του Δήμου. Δεν μπορεί, όμως, να ασκείται με όρους συκοφαντίας, προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη επιχειρημάτων και θέσεων.

Όταν τέτοιες αναφορές προέρχονται από τον ίδιο τον Δήμαρχο, υποβαθμίζουν όχι μόνο τον πολιτικό διάλογο, τον οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι επιδιώκει, αλλά και την εικόνα του Δήμου προς τα έξω. Παράλληλα, αποκαλύπτουν το πραγματικό ύφος με το οποίο ο κ. Μενεγάκης πολιτεύεται και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με την εικόνα που καλλιεργείται συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κριτική προς τα δημόσια πρόσωπα είναι θεμιτή. Δεν νομιμοποιεί, όμως, την προσβολή της τιμής, της υπόληψης και της αξιοπρέπειας με ψεύδη και αναλήθειες. Τα όσα ειπώθηκαν και δημοσιεύθηκαν είναι απολύτως προσβλητικά και θίγουν την προσωπικότητά μου.

Σας καλώ:

Συμβούλιο Αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τους ισχυρισμούς σας περί δόλου, να φέρετε άμεσα θέμα στο Δημοτικό. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, να ανακαλέσετε δημόσια, να αφαιρέσετε τις σχετικές αναρτήσεις και δημοσιεύματα, να προβείτε σε επανόρθωση και να απέχετε στο εξής από κάθε περαιτέρω αναφορά στο πρόσωπό μου που έχει συκοφαντικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε δικαίωμά μου, ώστε να υπερασπιστώ την τιμή, το κύρος και την αξιοπιστία μου.

Άγιος Νικόλαος, 18 Αυγούστου 2025

Αλεξάκης Χαρίλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»

Η Δημοκρατία δεν ανέχεται τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γίναμε μάρτυρες ενός περιστατικού που κλονίζει τα θεμέλια της Δημοκρατίας μας και προσβάλει κάθε πολίτη του τόπου αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε ένα σύντομο ιστορικό, την ημέρα της διαδήλωσης στη πόλη του Αγίου Νικολάου για τη γενοκτονία στη Παλαιστίνη, πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι βρέθηκαν στην διαδήλωση για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Λίγη ώρα μετά τη διαδήλωση είχα στη κατοχή μου βίντεο που κατέγραφε Αντιδήμαρχο να φέρεται με βίαιη συμπεριφορά σε γυναίκα πολίτη αυτού του τόπου με υπερβάλλοντα ζήλο. Βρισκόμενη στο εξωτερικό- σε αποστολή του Δήμου μας- ενημέρωσα τον Δήμαρχο γι αυτή τη συμπεριφορά και πρότεινα να υπάρξει μια συγνώμη σε προσωπικό επίπεδο στην συμπολίτισσα μας. Διαβεβαίωσα πως προσωπικά δε προτίθεμαι να κοινοποιήσω το βίντεο καθώς δε με αφορούν προσωπικές στοχοποιήσεις και μικροπολιτικές. Ο Δήμαρχος με διαβεβαίωσε πως ήδη έχει μιλήσει με τον Αντιδήμαρχο για να τον «συνετίσει», ζητώντας του να μην επαναληφθεί και εξέφρασε τη γνώμη του με διακριτικότητα για υπερβολή στη συμπεριφορά. Λίγες μέρες μετά, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 06/08/2025 η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταδικάζει – πολύ σωστά-, την λεκτική επίθεση που δέχτηκε από πολίτη την ημέρα της διαδήλωσης και ο Δήμαρχος τη στηρίζει, επίσης ορθά κατά τη γνώμη μας. Στη συνέχεια στερούμαστε τον λόγο οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι για να εκφραστούμε επί των γεγονότων εκείνης της ημέρας από την Πρόεδρο. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων που δεν απεικονίζει τη συμπεριφορά του Αντιδημάρχου, στον οποίο δίδεται ο λόγος με ευκολία και εξηγεί τις «καλές» προθέσεις που είχε προς τη συμπολίτισσά μας. Ο Δήμαρχος παίρνει τον λόγο και εκφράζεται τιμητικά για εκείνον και την πράξη του.

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση μας, ενημερώνουμε το σώμα και τους συμπολίτες μας πως το ζήτημα αυτό δεν αναδεικνύεται για λόγους μικροπολιτικής ενώ δεν αφορά μόνο την Αντιπολίτευση. Το ζήτημα αυτό διαπερνά πολιτικές παρατάξεις, διαχέεται στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν «ασθένεια» και απειλεί τους δημοκρατικούς πυλώνες που διέπουν τόσο τον πολιτικό βίο όσο και την τοπική κοινωνία. Οποιοσδήποτε Δημοτικός Σύμβουλος είτε προερχόταν από την Αντιπολίτευση, είτε από την Δημοτική Αρχή, θα είχε την ίδια πολιτική διαχείριση εκ μέρους μας.

Αναφερόμαστε στην κατάχρηση της εξουσίας. Την άσκηση της πολιτικής από θεσμικά όργανα. Την πολιτική «κάλυψη» από την ύψιστη θεσμική θέση στην Διοίκηση ενός Δήμου. Αφορά το πολιτικό ανάστημα που όλοι μας χρειάζεται να ορθώνουμε σε συμπεριφορές που περιέχουν βία προς οποιονδήποτε από οποιονδήποτε. Την ηθική και τις αξίες που μας διέπουν και οι κάτοικοι αυτοί του τόπου μας εμπιστεύτηκαν να προάγουμε και να υπερασπιζόμαστε.

Καμία βία δε μπορεί να καλυφθεί πίσω από «καλές» προθέσεις. Πόσο δε μάλλον όταν αυτή επιδοκιμάζεται από τον Δήμαρχο. Η διαχείριση αυτή υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και γεννά επικινδυνότητα για την αναρχία με την οποία μπορεί κάθε πολιτικό πρόσωπο να δρα.

Σε τυπικό επίπεδο, αναρωτιόμαστε με ποια δικαιοδοσία έδρασε ο Δημοτικός Σύμβουλος; Ήταν εκείνος υπεύθυνος να παρέμβει; Ενημέρωσε την πολίτη για τα στοιχεία του όταν την τραβούσε φωνάζοντας; Την κάλεσε σε συνάντηση για να εξηγήσει την συμπεριφορά του;

Ο Δήμαρχος ανέφερε πως έκανε έρευνα πριν να εκφράσει την γνώμη του για το περιστατικό. Ποια έρευνα; Μίλησε με την πολίτη για να ακούσει τη γνώμη της και το βίωμά της;

Παρόντες στο περιστατικό ήταν κι άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ποια ήταν η στάση τους; Ενέκριναν ή επέκριναν το περιστατικό;

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη αρκετοί από εμάς είχαν δει ολόκληρη την βιντεοσκόπηση του περιστατικού κι όχι μόνο τα 10 δευτερόλεπτα που παρουσιάστηκαν. Κανένας δε πήρε θέση εν ώρα Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια είναι η θέση τους;

Επιπλέον, διερωτόμαστε αυθόρμητα για επιπλέον κοινωνικές και πολιτικές εκφάνσεις του περιστατικού. Αν δεν ήταν γυναίκα μετρίου αναστήματος η πολίτης, θα υπήρχε η ίδια συμπεριφορά από τον Αντιδήμαρχο;

Με ανοικτή κάμερα να καταγράφει, ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει πολλές θεσμικές θέσεις, συμπεριφέρθηκε κατ αυτό τον τρόπο. Αν δεν υπήρχαν κάμερες;

Αν δεν υπήρχε καταγεγραμμένο το συμβάν σε βίντεο, τι θα έπρεπε να κάνει μια πολίτης για να την υπερασπιστεί ο Δήμαρχός μας;

Ως Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε την ιστορική και ηθική υποχρέωση να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων με θάρρος χωρίς να λογίζουμε πολιτικό και προσωπικό κόστος. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε μπροστά σε τέτοιες ενέργειες. Η σιωπή θα εκληφθεί ως συνενοχή. Πρέπει να καταδικάσουμε απερίφραστα την πράξη βίας, ανεξαρτήτως του προσώπου που την τέλεσε και ανεξαρτήτως των «προθέσεων».

Πρέπει επίσης να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, ούτε στην πολιτική ζωή του Δήμου μας. Οποιαδήποτε μορφή βίας, λεκτικής ή σωματικής, υπονομεύει τον διάλογο, πολώνει την κοινωνία και οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς.

Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει άμεσα θέση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Είναι χρέος μας να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Καταλήγοντας ζητούμε την Συνεδρίαση Μονοθεματικού Δημοτικού Συμβουλίου με ζήτημα την Συμπεριφορά Αντιδημάρχου εις βάρος πολίτη του τόπου μας.

.Άγιος Νικόλαος, 18 Αυγούστου 2025

Χανιωτάκη Άννα

Δημοτικός Σύμβουλος

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»