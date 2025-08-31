CAFE MELI
Αγιος Νικόλαος: Ανακοινώνονται την 1η Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι voucher των βρεφονηπιακών σταθμών

Ανάγνωση 2 λεπτών
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025 θα αναρτηθούν από την ΕΕΤΑΑ οι  οριστικοί πίνακες δικαιούχων voucher.

Στη συνέχεια, όσοι λάβουν voucher, θα πρέπει να  επισκεφθούν τον σύνδεσμο aitisi.okydan.gr. και να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Τα μόρια που έλαβε το voucher (τα οποία θα τα βρείτε από τη σελίδα των προσωρινών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ).
  2. Το voucher (το οποίο θα το βρείτε στη σελίδα των τελικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ).
  3. Την ταυτότητα του ωφελούμενου που αναγράφεται στο voucher.
  4. Την ιατρική γνωμάτευση (θα την βρείτε στο σύνδεσμο aitisi.okydan.gr.)
  5. Την φωτοτυπία με τα εμβόλια του παιδιού (πρώτη σελίδα με τα στοιχεία και τα εμβόλια).
  6. Την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού (θα την βρείτε στο σύνδεσμο aitisi.okydan.gr).

Όσοι υπέβαλαν τον Μάιο 2025 στη διαδικασία αιτήσεων εγγραφών/επανεγγραφών με οικονομική εισφορά (τροφεία) του Δήμου,  ιατρική γνωμάτευση και υπεύθυνη δήλωση δύνανται να υποβάλλουν  τα ίδια έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται η έκδοσή τους. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή pdf και όχι φωτογραφίες. Αιτήσεις ασαφείς ή ελλιπείς θα απορρίπτονται.

Η καταγραφή των μορίων θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες, αρχόμενη από την επόμενη της ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων της  ΕΕΤΑΑ, δηλαδή από 02 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 06 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Λόγω κατηγοριοποίησης των voucher, θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να υποβάλλετε voucher τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Α [(πλήρες αξίας)(3.239 ευρώ για τα βρέφη και 2.612 ευρώ για τα νήπια)] και voucher που ανήκουν στη  κατηγορία Ε [(μειωμένης αξίας)(2.178 ευρώ για βρέφη και νήπια)].

Η επιλογή των βρεφών και των νηπίων θα γίνει βάσει της κατηγορίας voucher, δηλαδή της ¨Α¨  ενώ δύναται να επανεξεταστεί voucher της κατηγορίας ¨Ε¨ εφόσον υπάρχουν κενά.

Η επιλογή και εγγραφή των βρεφών και των νηπίων θα γίνει με τη διαδικασία αξιολόγησης επί τη βάση της μοριοδότησης της ΕΕΤΑΑ με φθίνουσα κατάταξη.

Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων – αποτελεσμάτων – ενεργοποίηση voucher:

  • Υποβολή αιτήσεων: από 02/09 έως 06/09/25
  • Ανάρτηση αποτελεσμάτων: 08/09/25 (ΕΣΠΑ και οικονομική εισφορά). Τα αποτελέσματα των φιλοξενουμένων παιδιών μέσω ΕΣΠΑ θα αναρτηθούν το πρωί και τα αποτελέσματα των φιλοξενουμένων παιδιών με οικονομική εισφορά θα αναρτηθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
  • Ενεργοποίηση voucher : από 09/09 έως 12/09/25
  • Έναρξη σχολικής περιόδου: 15/09/2025

Τα αποτελέσματα των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεχθούν θα αναρτηθούν στο σύνδεσμο aitisi.okydan.gr με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση και όχι με ονοματεπώνυμο.

Στη συνέχεια θα γίνει η ενεργοποίηση των voucher των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεχθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας Αγίου Νικολάου, Κ. Κοζύρη 18 (κτίριο Μιραμπέλλο) 2ος όροφος, κατόπιν ραντεβού (2841086100 & 2841086090). Για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και Δομής/Φορέα απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του γονέα που αναφέρεται στο voucher.

Χρονοδιάγραμμα προσαρμογής βρεφών και νηπίων:

1η ημέρα (15/9): όλα τα παιδιά από 08:30 έως 10:00

1η εβδομάδα (16/9 έως 19/9):

  • Βρέφη: από 08:00 έως 10:00
  • Νήπια: από 07:00 έως 11:00

2η εβδομάδα (22/9 έως 26/9):

  • Βρέφη: από 08:00 έως 11:00
  • Νήπια: 07:00 έως 13:00

3η εβδομάδα (29/9 έως 3/10):

  • Βρέφη: από 08:00 έως 12:00
  • Νήπια: από 07:00 έως 14:00

4η εβδομάδα: από 06/10 και εφεξής το ωράριο των Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι από 07:00 έως 16:00.   Είναι πολύ σημαντική η ομαλή ένταξη των παιδιών, για το λόγο αυτό η παραμονή είναι ολιγόωρη και σταδιακά αυξανόμενη και ως εκ τούτου για περιπτώσεις δύσκολων προσαρμογών θα υπάρχει συνεννόηση με την υπεύθυνη του κάθε τμήματος.

Τέλος, την πρώτη ημέρα προσέλευσης να προσκομίσετε την ιατρική γνωμάτευση, τα εμβόλια και την υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού.

