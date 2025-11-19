Αγιος Νικόλαος: Αλλάζει προσωρινά η είσοδος των ΤΕΠ από 20 Νοεμβρίου!

Από την Πέμπτη 20/11/2025 και μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, η είσοδος των ΤΕΠ θα λειτουργεί προσωρινά από την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή από την κεντρική είσοδο στην περιοχή της Παιδιατρικής.