Αγιος Νικόλαος: Αυξημένη αστυνόμευση λόγω άφιξης του κρουαζιερόπλοιου της Mano Cruises

Ισχυρή αστυνομική παρουσία καταγράφεται σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, στον Άγιος Νικόλαος, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου “Crown Iris” της Mano Cruises, το οποίο μεταφέρει κυρίως Ισραηλινούς τουρίστες.

Σύμφωνα με τα προγράμματα αφίξεων του λιμανιού, το “Crown Iris” κατέπλευσε σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, μεταφέροντας περίπου 1.500 επιβάτες, στο πλαίσιο των τακτικών προσεγγίσεων της εταιρείας στην Κρήτη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή τόσο στην παραλιακή ζώνη όσο και περιμετρικά του λιμανιού, με στόχο την αποτροπή πιθανών εντάσεων και τη διασφάλιση της ομαλής αποβίβασης και μετακίνησης των επισκεπτών στην πόλη. Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. κρίνεται προληπτική, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε διάφορα ελληνικά λιμάνια κατά την άφιξη ισραηλινών κρουαζιερόπλοιων.

Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν η άφιξη πλοίων της Mano Cruises στον Άγιο Νικόλαο είχε συνοδευτεί από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και των συγκεντρώσεων αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό που πραγματοποιούνται κατά καιρούς σε ελληνικές πόλεις.

Παρά την αυξημένη κινητικότητα των αστυνομικών δυνάμεων, η κατάσταση στην πόλη παραμένει μέχρι στιγμής ήρεμη, ενώ οι τοπικές αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ασφαλή φιλοξενία των επισκεπτών.