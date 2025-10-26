Αγιος Νικόλαος: 4 χρόνια φυλάκιση σε οδηγό που δεν είχε δίπλωμα!

Στον Άγιο Νικόλαο, η Τροχαία συνέλαβε έναν οδηγό μηχανής που οδηγούσε παρόλο που του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα λόγω προηγούμενης παράβασης. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή και του επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η υπόθεση αυτή δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζονται πλέον οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υπενθυμίζει ότι η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι μια βαριά παράβαση με σημαντικές ποινικές συνέπειες.