CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: 4 χρόνια φυλάκιση σε οδηγό που δεν είχε δίπλωμα!

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στον Άγιο Νικόλαο, η Τροχαία συνέλαβε έναν οδηγό μηχανής που οδηγούσε παρόλο που του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα λόγω προηγούμενης παράβασης. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή και του επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ.

ΧΡΥΣΟΣ

Η υπόθεση αυτή δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζονται πλέον οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υπενθυμίζει ότι η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι μια βαριά παράβαση με σημαντικές ποινικές συνέπειες.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Συνεδριάζει 27 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

26/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ: Ξεκινούν διαγραφές φοιτητών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

26/10/2025

Χανιά: Με νέους γιατρούς ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο

26/10/2025

Ρέθυμνο: Δωρεάν στειρώσεις για κατοικίδια ευπαθών κοινωνικών ομάδων

26/10/2025

Συνεργασία Δημοτών: Αμεση σύγκλιση του Δ.Σ. σχετικά με τις εξελίξεις για την σχολή Τουρισμού και ΤΕΦΑΑ

25/10/2025

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο 3ο Επιστημονικό και Θεολογικό Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

25/10/2025

Ξεκίνησε στη Λίμνη Αγίου Νικολάου το «Dance World Cup»

25/10/2025

Με επιτυχία σε Πέραμα και Ανώγεια οι ημερίδες για την «Ευλογιά του Προβάτου»

25/10/2025

Δελτίο Τύπου ομιλίας Κ. Σπυριδάκη στην επίκαιρη ερώτηση για την ελαιοπαραγωγή στο Λασίθι

25/10/2025

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

24/10/2025
Back to top button