ΚΡΗΤΗ
Αγιος Νικόλαος: 3 Δεκεμβρίου ο Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 στο πολύκεντρο Αγίου Νικολάου (κινηματοθέατρο REX) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
