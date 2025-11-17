Αγιος Νικόλαος: 3 Δεκεμβρίου ο Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 στο πολύκεντρο Αγίου Νικολάου (κινηματοθέατρο REX) θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.