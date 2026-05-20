Η Αγάπη Σμπώκου είναι η νέα Πρόεδρος του ΣΕΤΕ

Άρωμα Κρήτης στη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) καθώς τα ηνία του φορέα ανέλαβε η Αγάπη Σμπώκου.

Έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία του Συνδέσμου από την ίδρυσή του. Η κ. Σμπώκου διαδέχτηκε στην προεδρία τον κ. Γιάννη Παράσχη.

Η νέα διοίκηση του ΣΕΤΕ

Στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου εξελέγη ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος ΠΟΞ, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρων αναλαμβάνουν οι Τοκούζης Παναγιώτης, Πρόεδρος ΣΕΤΚΕ, Τσιλίδης Λύσανδρος, Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ, Βασιλάκης Ευτύχιος, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, Γιαννούλης Εμμανουήλ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΤΒΕΕ και Μήτσης Σταύρος, MITSIS COMPANY.

Ποια είναι η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

Η Αγάπη Σμπώκου είναι διευθύνουσα σύμβουλος της PHĀEA, ενός από τους πλέον γνωστούς ελληνικούς ξενοδοχειακούς ομίλους, με παρουσία άνω των 50 ετών στον χώρο της φιλοξενίας και ισχυρό αποτύπωμα κυρίως στην Κρήτη.

Η ίδια θεωρείται από τα πλέον δραστήρια στελέχη του τουριστικού κλάδου, με πολυετή συμμετοχή σε σημαντικούς θεσμούς και οργανισμούς. Πριν την ανάληψη της προεδρίας του ΣΕΤΕ είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, αντιπρόεδρος της Marketing Greece και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ.