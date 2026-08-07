Αυτοψία του Χρήστου Δήμα σε εργοτάξια κατά μήκος του ΒΟΑΚ

Αυτοψία σε εργοτάξια του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκε η πρόοδος των εργασιών που καταγράφεται σε όλα τα τμήματα του νέου αυτοκινητοδρόμου, καθώς και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον υφιστάμενο άξονα, με στόχο την άμεση ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έως την ολοκλήρωση του νέου ΒΟΑΚ. Η σημερινή αυτοψία αποτελεί συνέχεια των τακτικών επιθεωρήσεων του Υπουργείου στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ.

Μετά το τέλος της αυτοψίας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα πραγματοποιήσαμε αυτοψία σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ, σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, καθώς πλέον, εκτελούνται έργα σε όλα τα τμήματα του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Τα έργα στις παρακάμψεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου εξελίσσονται με βάση τον προγραμματισμό και σύντομα θα αποδοθούν στην κυκλοφορία, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης.

Σε ώριμο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος και το προσεχές διάστημα προβλέπεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη.

Παράλληλα, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, οι οποίες αποτελούν άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου. Πρόκειται για έργα που αναπτύσσονται σε συνολικό μήκος 131 χιλιομέτρων, από την Κίσσαμο έως το Ηράκλειο, με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, ανακατασκευή και ενίσχυση της διαγράμμισης, τοποθέτηση νέας κατακόρυφης σήμανσης, διαχωριστικών κώνων, στηθαίων ασφαλείας, βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, εργασίες αποψίλωσης, φυτοκοπών και κλαδοκοπών, καθώς και μία σειρά τεχνικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την ορατότητα και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα Χανιά – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα, και στόχος είναι να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων έως τα τέλη Αυγούστου και στα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα υψηλής επικινδυνότητας: Σούδα – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε στους Κρητικούς έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό αυτοκινητόδρομο, που θα αλλάξει οριστικά τον τρόπο μετακίνησης στο νησί και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Κρήτη».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σημείωσε: «Μία ακόμη επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη αποτέλεσε ευκαιρία να διαπιστώσουμε από κοντά τον ρυθμό με τον οποίο προχωρούν τα μεγάλα οδικά έργα που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί.

Πρόκειται τόσο για παρεμβάσεις προσωρινού χαρακτήρα, όπως τα έργα οδικής ασφάλειας, όσο και για έργα που αποκτούν πλέον τη μόνιμη μορφή τους, όπως τα τμήματα του ΒΟΑΚ που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή.

Η Κρήτη αποτελεί πλέον ένα απέραντο εργοτάξιο, χάρις στην προσωπική δέσμευση και διαρκή εποπτεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Παρόντες, κατά τις αυτοψίες στα εργοτάξια, ήταν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.