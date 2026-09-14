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Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2026
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14092026
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Αυτοψία στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

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Σκοπός της επίσκεψης ήταν ο επιτόπιος έλεγχος των ρεμάτων και ποταμών που βρίσκονται στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η υφιστάμενη κατάστασή τους έχει επηρεαστεί από τις εργασίες του εργοταξίου. Εξετάστηκαν τα σημεία διέλευσης και απορροής των υδάτων, με έμφαση στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ρεμάτων και στην αποφυγή παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την απρόσκοπτη διέλευση του νερού, ιδίως κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων, όταν ο κίνδυνος συγκέντρωσης ή υπερχείλισης υδάτων γίνεται μεγαλύτερος.

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Στο επίκεντρο της αυτοψίας βρέθηκε επίσης η επίδραση των εργασιών στους γειτονικούς οικισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον οικισμό των Λιμνών, που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εργοτάξιο. Όπως έχει παρατηρηθεί, στην έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος, όπου βρίσκεται το ρέμα απορροής των όμβριών υδάτων, κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται το νερό από όλες τις παρακείμενες περιοχές, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό εξετάστηκαν ειδικότερα τα ζητήματα απορροής και οι πιθανές επιπτώσεις, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και την αποτροπή κάθε κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει από την εξέλιξη του έργου.

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Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης της πορείας των εργασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των ρεμάτων, την ομαλή απορροή των υδάτων τους χειμερινούς μήνες, καθώς και την ασφάλεια των κατοίκων, των οικισμών και των περιουσιών των περιοχών.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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