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Αυτοψία Πλακιωτάκη στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του Αθερινόλακκου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/08/2026
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04082026
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Πραγματοποίησα αυτοψία στις πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά περιοχές του Αθερινόλακκου, μαζί με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστώσουμε από κοντά το μέγεθος των καταστροφών και να ενημερωθούμε για τις άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει.
Στην αυτοψία παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σητείας Νίκος Φυγετάκης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ζήρου Γιώργος Μπατσολάκης, Αρμένων Παντελής Λιανουδάκης και Απιδίων Κωνσταντίνος Παθιακής, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου Δημήτρης Καλιοντζής, ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας Γιώργος Προϊστάκης, καθώς και εθελοντές της ΕΔΕΑΚ.

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Από την πρώτη στιγμή βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστα Κατσαφάδο, καθώς και με τον Διοικητή του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία αποζημίωση της φυτικής παραγωγής που επλήγη.

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Παράλληλα, μετά από αίτημα του Δήμου Σητείας για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας υπέγραψε σήμερα το σχετικό αίτημα, εξέλιξη που θα συμβάλει στην ταχύτερη κινητοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

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Η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: άμεση καταγραφή των ζημιών, γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών αποζημίωσης και ουσιαστική στήριξη των κατοίκων και των παραγωγών που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της καταστροφής.

Θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά όλες τις διαδικασίες και να συνεργάζομαι με την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της περιοχής και την επιστροφή της στην κανονικότητα. Η στήριξη των συμπολιτών μας αποτελεί ευθύνη και σταθερή δέσμευση.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/08/2026
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