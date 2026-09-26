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Αεροδρόμιο Καστελίου: Η απόφαση για τα ραντάρ και το στοίχημα του 2028

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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Ένα από τα ζητήματα που είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου φαίνεται πως οδεύει προς επίλυση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή κατά της εγκατάστασης ραντάρ στον λόφο Παπούρα, κοντά στο Καστέλι. Η θέση είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά τον εντοπισμό σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων.

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Για τους φορείς που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, το ζητούμενο ήταν η προστασία του χώρου και η αναζήτηση διαφορετικής θέσης για το ραντάρ. Από την πλευρά του έργου, η συγκεκριμένη χωροθέτηση είχε υποστηριχθεί ως κατάλληλη για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νέου αεροδρομίου. Η φερόμενη απόρριψη της προσφυγής αφαιρεί ένα εμπόδιο από το χρονοδιάγραμμα, χωρίς να καθιστά λιγότερο σημαντικό το ζήτημα της προστασίας των αρχαιοτήτων.

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Το ακριβές περιεχόμενο της κρίσης του ΣτΕ θα γίνει σαφές όταν δημοσιευθεί η απόφαση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το σκεπτικό της, καθώς και το αν περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές στον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες στον λόφο Παπούρα.

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Τα επόμενα βήματα μέχρι τη λειτουργία

Στο εργοτάξιο του Καστελίου, η πρόοδος της κατασκευής έχει ξεπεράσει το 75%. Η ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των διαδρόμων, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να υποδεχθεί το νέο αεροδρόμιο πτήσεις. Το επόμενο απαιτητικό στάδιο αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας: την εγκατάσταση, τη διασύνδεση, τις δοκιμές και την πιστοποίηση των συστημάτων που θα υποστηρίζουν την ασφαλή κίνηση των αεροσκαφών.

Για τον εξοπλισμό αυτό έχει υπογραφεί σύμβαση με την κοινοπραξία Indra Sistemas – ΑΤΕΣΕ. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουν οι οδικές και ενεργειακές συνδέσεις της νέας υποδομής. Πρόκειται για εργασίες με διαφορετικούς αναδόχους και επιμέρους χρονοδιαγράμματα, οι οποίες χρειάζεται να ολοκληρωθούν εγκαίρως ώστε το αεροδρόμιο να λειτουργήσει ως ενιαίο σύνολο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει δοκιμαστικές πτήσεις το 2027 και έναρξη εμπορικής λειτουργίας τον Νοέμβριο του 2028. Αυτό σημαίνει ότι η πρόοδος του έργου θα μετριέται πλέον όχι μόνο με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της κατασκευής, αλλά και με βάση την ετοιμότητα των συστημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.

Η μετάβαση από το «Νίκος Καζαντζάκης»

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι προορίζεται να αντικαταστήσει το σημερινό «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο εξυπηρετεί την αυξανόμενη κίνηση προς την Κρήτη. Για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της νέας υποδομής προβλέπεται επιβατική κίνηση 11,5 εκατ. ατόμων. Μακροπρόθεσμα, ο σχεδιασμός προβλέπει δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων και του αεροσταθμού, ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης.

Αυξημένη θα είναι και η δυνατότητα εξυπηρέτησης αεροσκαφών: η εκτιμώμενη δυναμικότητα ξεπερνά τις 40 κινήσεις ανά ώρα, έναντι περίπου 22 στο υφιστάμενο αεροδρόμιο. Για τον τουρισμό της Κρήτης, η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη χωρητικότητα. Η λειτουργία του Καστελίου θα μεταβάλει τον τρόπο πρόσβασης στο Ηράκλειο και θα θέσει σε δοκιμασία την επάρκεια των συνδέσεών του με τους βασικούς προορισμούς του νησιού.

Το έργο υλοποιείται μέσω 35ετούς σύμβασης παραχώρησης από τη Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν το ελληνικό Δημόσιο με 45,9%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 32,46% και ο ινδικός όμιλος GMR με 21,64%, ενώ την κατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2026
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