Αεροδρόμιο Ηρακλείου: «Πλημμύρα» ξένων επισκεπτών τον Μάρτιο

Ισχυρό σήμα πρόωρης τουριστικής κινητικότητας παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», με τις αφίξεις εξωτερικού τον Μάρτιο του 2026 να αυξάνονται κατά 133,6% σε σχέση με πέρυσι. Στην κορυφή των αγορών βρίσκεται η Γερμανία, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η εσωτερική κίνηση.

Με εντυπωσιακή αύξηση στις διεθνείς αφίξεις έκλεισε ο Μάρτιος του 2026 για το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», δίνοντας από νωρίς ισχυρό σήμα για τη δυναμική της Κρήτης ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία αεροπορικής κίνησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Μάρτιο, οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό ανήλθαν σε 31.385, έναντι 13.435 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η διαφορά μεταφράζεται σε 17.950 περισσότερες αφίξεις και σε αύξηση 133,6%, στοιχείο που δείχνει σαφή επιτάχυνση της διεθνούς ζήτησης ήδη από την αρχή της σεζόν.

Η αύξηση των αφίξεων εξωτερικού κατά 133,6% αποτελεί το πιο ηχηρό στοιχείο του μήνα, καθώς αποτυπώνει όχι απλώς μια βελτίωση έναντι του 2025, αλλά μια σαφή πρόωρη κινητοποίηση των ξένων αγορών προς την Κρήτη.

Ανοδικά κινήθηκε και η εσωτερική επιβατική κίνηση. Οι αφίξεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου διαμορφώθηκαν σε 74.819 τον Μάρτιο του 2026, από 69.490 τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 7,67% ή 5.329 επιβάτες.

Συνολικά, στην εμπορική κίνηση του αεροδρομίου καταγράφηκαν 1.347 κινήσεις αεροσκαφών, με 106.204 αφιχθέντες και 83.113 αναχωρούντες επιβάτες. Από τις διεθνείς αγορές, καθοριστικό ρόλο είχε η Γερμανία, η οποία αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά στην πρώτη αγορά εξωτερικού για το Ηράκλειο τον Μάρτιο. Από γερμανικά αεροδρόμια καταγράφηκαν 13.972 αφίξεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 44,5% των συνολικών αφίξεων εξωτερικού.

Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 4.300 αφίξεις, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 2.915 αφίξεις. Σημαντική παρουσία είχαν επίσης η Ολλανδία με 1.590 αφίξεις, η Ελβετία με 1.300, η Αλβανία με 1.289, η Τσεχία με 1.094 και η Αυστρία με 1.049 αφίξεις.

Για το Ηράκλειο, το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην εξέλιξη των επόμενων μηνών, όταν η σεζόν θα μπει σε πλήρη ανάπτυξη και θα φανεί αν η δυναμική του Μαρτίου θα μετατραπεί σε ισχυρό τουριστικό κύμα για το 2026.