Αεροδρόμιο Ηρακλείου: 3,72 εκ. αφίξεις στο 8μηνο

Πάνω από 1,85 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν μόνο τον Αύγουστο (αφίξεις και αναχωρήσεις) – Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχούν σε πάνω από το 40% των διεθνών αφίξεων.

Με θετικό πρόσημο συνεχίζει το 2026 το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς η επιβατική κίνηση εξακολουθεί να κινείται υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου έχουν ήδη διακινηθεί 7.288.371 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,5% σε ετήσια βάση, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η εισερχόμενη κίνηση από το εξωτερικό.

Από την αρχή του έτους έως και το τέλος Αυγούστου οι αφίξεις εξωτερικού έφτασαν τα 3.080.523, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θετική είναι η εικόνα και στην εσωτερική αγορά, με 644.136 αφίξεις, αυξημένες κατά 2,9% από το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Συνολικά, οι αφίξεις εσωτερικού και εξωτερικού στο οκτάμηνο ξεπερνούν τα 3,72 εκατ., με τις διεθνείς αφίξεις να αντιπροσωπεύουν περίπου το 83% του συνόλου.

Ανοδικά κινήθηκε και η πτητική δραστηριότητα. Στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους πραγματοποιήθηκαν 48.570 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 5,4% έναντι του 2025.

Πάνω από 1,85 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο

Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατέγραψε η κίνηση και μέσα στον Αύγουστο, τον μήνα αιχμής για τον τουρισμό της Κρήτης. Οι αφίξεις εσωτερικού ανήλθαν σε 95.897 επιβάτες, έναντι 89.486 τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,2%.

Αντίστοιχα, οι αφίξεις από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε 812.039 επιβάτες, από 784.809 έναν χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας άνοδο 3,5%.

Αθροιστικά, οι εμπορικές αφίξεις εσωτερικού και εξωτερικού προσέγγισαν τις 908.200 μέσα σε έναν μόνο μήνα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3,8% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Με βάση τα συνολικά στατιστικά στοιχεία του αεροδρομίου, οι αφιχθέντες, αναχωρούντες και διερχόμενοι επιβάτες όλων των κατηγοριών έφτασαν τον Αύγουστο το 1.853.283, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερα υψηλή πίεση που δέχθηκε το «Νίκος Καζαντζάκης» στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Οι συνολικές κινήσεις αεροσκαφών μέσα στον μήνα ανήλθαν σε 11.408.

Γερμανία και Βρετανία οδηγούν τις διεθνείς αφίξεις

Η ανάλυση της κίνησης ανά χώρα επιβεβαιώνει την κυριαρχία των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών στον τουρισμό της Κρήτης.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε με μεγάλη διαφορά η Γερμανία, από την οποία καταγράφηκαν τον Αύγουστο 197.251 αφίξεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 24,3% του συνόλου των διεθνών αφίξεων στο Ηράκλειο.

Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 130.796 αφίξεις και μερίδιο περίπου 16,1%. Οι δύο αγορές μαζί έφεραν περισσότερους από 328.000 επιβάτες στο Ηράκλειο και αντιστοιχούν σε πάνω από το 40% της συνολικής εισερχόμενης διεθνούς κίνησης του Αυγούστου.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν επίσης η Γαλλία με 78.737 αφίξεις, το Ισραήλ με 59.224, η Πολωνία με 52.281 και η Ιταλία με 51.362.

Οι έξι μεγαλύτερες ξένες αγορές –Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία και Ιταλία– συγκέντρωσαν συνολικά περίπου το 70% των αφίξεων εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Αύγουστο.

Σημαντικές ροές καταγράφηκαν ακόμη από την Ολλανδία, με 34.116 αφίξεις, τη Ρουμανία με 31.306, την Αυστρία με 26.787, την Ελβετία με 24.789 και την Τσεχία με 24.477 επιβάτες.

Ρεκόρ κίνησης την 1η Αυγούστου

Η πιο πολυσύχναστη ημέρα του 2026 μέχρι στιγμής για το αεροδρόμιο ήταν η 1η Αυγούστου, όταν από τις εγκαταστάσεις του «Νίκος Καζαντζάκης» διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες μέσα σε ένα 24ωρο.

Σε επίπεδο πτήσεων, το υψηλότερο ημερήσιο φορτίο καταγράφηκε μία ημέρα αργότερα, στις 2 Αυγούστου, με 406 πτήσεις.