9 μέρες για να γίνεις Santa με σκοπό!

9 μέρες ακόμα!

Η πιο ζεστή Χριστουγεννιάτικη δράση πλησιάζει… και σε περιμένει!

Το Santa Run Elounda 2025 έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου και σε καλεί να γίνεις μέρος μιας γιορτής γεμάτης προσφορά, χαρά και εορταστικό τρέξιμο!

Σκοπός μας;

Η στήριξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για καλό σκοπό!

Θες να συμμετέχεις; Δες πόσο εύκολο είναι:

1️⃣ Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής

2️⃣ Διάλεξε τη διαδρομή σου (1km ή 5km)

3️⃣ Κάνε την πληρωμή

4️⃣ Στείλε μας το αποδεικτικό στο email

5️⃣ Βάλε τη στολή σου και έλα να τρέξουμε!

Email: santarunelounda@gmail.com

Eurobank | IBAN: GR0902601690000550201526656

Δικαιούχος: Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας»

Θέμα email: Το ονοματεπώνυμό σας

Εναλλακτικά: Μετρητά στο Tech Hub (Ελούντα)

Διαδρομές:

• 1km – Για μικρούς & μεγάλους που θέλουν να περπατήσουν με γιορτινή διάθεση

• 5km – Για τους πιο… “santα”-γωνιζόμενους!

Santa Run Elounda δεν είναι απλώς ένα event.

Είναι κοινότητα, ενσυναίσθηση, και χαμόγελο κάτω από κάθε σκούφο!

Save the Date: 7 Δεκεμβρίου

Ελούντα

