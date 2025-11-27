CAFE MELI
9 μέρες για να γίνεις Santa με σκοπό!

27/11/2025
9 μέρες ακόμα!
Η πιο ζεστή Χριστουγεννιάτικη δράση πλησιάζει… και σε περιμένει!

Το Santa Run Elounda 2025 έρχεται στις 7 Δεκεμβρίου και σε καλεί να γίνεις μέρος μιας γιορτής γεμάτης προσφορά, χαρά και εορταστικό τρέξιμο!

Σκοπός μας;
Η στήριξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για καλό σκοπό!

Θες να συμμετέχεις; Δες πόσο εύκολο είναι:

1️⃣ Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής
2️⃣ Διάλεξε τη διαδρομή σου (1km ή 5km)
3️⃣ Κάνε την πληρωμή
4️⃣ Στείλε μας το αποδεικτικό στο email
5️⃣ Βάλε τη στολή σου και έλα να τρέξουμε!

Email: santarunelounda@gmail.com
Eurobank | IBAN: GR0902601690000550201526656
Δικαιούχος: Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας»
Θέμα email: Το ονοματεπώνυμό σας
Εναλλακτικά: Μετρητά στο Tech Hub (Ελούντα)

Διαδρομές:
• 1km – Για μικρούς & μεγάλους που θέλουν να περπατήσουν με γιορτινή διάθεση
• 5km – Για τους πιο… “santα”-γωνιζόμενους!

Santa Run Elounda δεν είναι απλώς ένα event.
Είναι κοινότητα, ενσυναίσθηση, και χαμόγελο κάτω από κάθε σκούφο!

Save the Date: 7 Δεκεμβρίου
Ελούντα

#SantaRunElounda #9DaysToGo #RunForGood #BeALumioo

