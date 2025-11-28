8 μέρες πριν φορέσουμε τα σκούφια μας… και τρέξουμε για καλό!

CAFE MELI
8 μέρες ακόμα! Το Santa Run Elounda 2025 πλησιάζει και σε χρειάζεται!

Η πιο ζεστή, γιορτινή και συγκινητική δράση του Δεκεμβρίου είναι μόλις 8 μέρες μακριά!
Στις 7 Δεκεμβρίου, τρέχουμε όλοι μαζί στην Ελούντα για έναν σκοπό που αξίζει:
Τη στήριξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου.

ΧΡΥΣΟΣ

Όλα τα έσοδα από τη συμμετοχή σας θα διατεθούν αποκλειστικά για το σχολείο και τα παιδιά που το χρειάζονται.

Πώς συμμετέχεις; Πολύ απλά:

1️⃣ Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής [φόρμα συμμετοχής]
2️⃣ Διάλεξε τη διαδρομή σου (1km ή 5km)
3️⃣ Πλήρωσε το αντίστοιχο ποσό
4️⃣ Στείλε το αποδεικτικό πληρωμής
5️⃣ Ετοίμασε τη στολή σου και… let’s run Santa-style!

NOVA

Email: santarunelounda@gmail.com
Τράπεζα: Eurobank
IBAN: GR0902601690000550201526656
Δικαιούχος: Αθλητικός Όμιλος «Κόρφος Ελούντας»
Θέμα email: Το ονοματεπώνυμό σας
Εναλλακτικά: Μετρητά στο Tech Hub Ελούντας

Διαδρομές

1km – Για παιδιά, οικογένειες και όσους θέλουν να περπατήσουν σε γιορτινό κλίμα
5km – Για τους Santa-δρομείς που το παίρνουν λίγο πιο σοβαρά

Δείτε τις διαδρομές αναλυτικά στο BIO ή στην περιγραφή του post.

Santa Run Elounda

Δεν είναι απλώς μία εκδήλωση.
Είναι κοινότητα, προσφορά, ενσυναίσθηση και γιορτή.
Φόρεσε το σκούφο σου, φέρε την καλή σου διάθεση και τρέξε για το καλό!

Τοποθεσία: Ελούντα
Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2025

Yiannis Jewellery

