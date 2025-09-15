CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» – Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργανώνει τα «6 α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου».

Μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την οινογνωσία.

ΧΡΥΣΟΣ

Η εκδήλωση αφιερώνεται στην μνήμη του Σπύρου Κοκοτού μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού που με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας.

Συμμετέχουν:

NOVA

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι και Σχολεία

Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με την ενότητα: Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ, Σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Γυναικών με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου».

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους.

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης» και της «Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης».

Κιτροπλατεία – Άγιος Νικόλαος

Ώρα : 19:00

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Επικίνδυνες και Απαράδεκτες συνθήκες στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

15/09/2025

Ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης

15/09/2025

Πάνω από 800 μετανάστες σε μία ημέρα έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο

15/09/2025

Ηλίας Κοκοτός: Ο πατέρας μου οραματίστηκε τα ξενοδοχεία «Ελούντα», εκεί που υπήρχαν μόνο θάμνοι και πρόβατα

15/09/2025

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου την Τρίτη 16/9 – Τα θέματα

15/09/2025

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στα Αμιρά της Βιάννου για την 82η επέτειο του Ολοκαυτώματος

15/09/2025

Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές αφίξεις στη Κρήτη – Πάνω από 300 άτομα εντοπίστηκαν κοντά στην Γαύδο

14/09/2025

Στην έκδοση «Ιστορικοί κήποι και πάρκα της Ελλάδας» ο Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου

14/09/2025

Αγιος Νικόλαος: Στα δίχτυα της Δίωξης Ναρκωτικών ένας 18χρονος!

14/09/2025

Λασίθι: Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ σε 349 οικισμούς από το 2026

14/09/2025
Back to top button