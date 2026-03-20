500 μαθητές και μαθήτριες από την Κρήτη παρακολούθησαν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ), στο πλαίσιο της Συναυλίας Λατρευτικής Μουσικής «Ρέκβιεμ» των Μότσαρτ και Παπάνα, σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Περισσότεροι/ες από 500 μαθητές και μαθήτριες από το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το 2ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου, το 2ο Γυμνάσιο Σητείας, το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 1ο Γυμνάσιο Σητείας, το Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου, το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν δύο σπουδαία έργα της δυτικής μουσικής, μέσα από την παρουσίαση του Αρχιμουσικού και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΠΣΚΗ, Μύρωνα Μιχαηλίδη. Ο μαέστρος μύησε τους/τις μαθητές/τριες στον κόσμο της συμφωνικής μουσικής, ενώ η Ηρακλειώτισσα σοπράνο Θεανώ Παπαδάκη μίλησε για το έργο, την ερμηνεία και τη συμφωνική μουσική. Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν με προσοχή και ενθουσιασμό το πρόγραμμα, καταχειροκροτώντας τους συντελεστές.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Κρήτης. Η Συναυλία Λατρευτικής Μουσικής «Ρέκβιεμ» παρουσιάζεται στις 20 και 21 Μαρτίου, στις 9:00 μ.μ., στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», με τη συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, χορωδιών και διακεκριμένων σολίστ, υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη: «Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει με συνέπεια δράσεις που προάγουν την πολιτιστική παιδεία και ενισχύουν τη δημιουργική έκφραση της νέας γενιάς. Η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών από όλο το νησί, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επαφή των μαθητών/τριών με έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, τα οποία καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη και διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί ολοκληρωμένες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις που επενδύουν

ουσιαστικά στη νέα γενιά, ενισχύοντας την πρόσβαση των μαθητών/τριών στα αγαθά της τέχνης και του πολιτισμού».

Στοιχεία Συναυλίας

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου υποδέχεται για πρώτη φορά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στην αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», για δύο υποβλητικές συναυλίες με έργα βαθιάς εσωτερικότητας και συναισθηματικής φόρτισης.

Καταξιωμένοι σολίστ, το Φωνητικό Σύνολο ΦΩΝΩΔΙΑ – PHONODIA Vocal Ensemble και το Φωνητικό Σύνολο Μουσικού Συλλόγου Απόλλων – Apollo Voice Ensemble ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγαλειώδη μουσική σύμπραξη επί σκηνής, για δύο μοναδικές παραστάσεις, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Συντελεστές

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Φωνητικό Σύνολο – Φωνωδία

Διεύθυνση χορωδίας: Ιωάννης Ιδομενέως

Φωνητικό Σύνολο Μουσικού Συλλόγου Απόλλων – Apollo Voice Ensemble

Διεύθυνση χορωδίας: Μάνος Παναγιωτάκης

Σολίστ

Ρέκβιεμ Μότσαρτ: Θεανώ Παπαδάκη | υψίφωνος,

Φατός Σελαμή Ογλού | μεσόφωνος,

Mihail Mihaylov | τενόρος,

Kakhaber Savidze | μπάσος.

Ρέκβιεμ Σίμου Παπάνα: Θεανώ Παπαδάκη | υψίφωνος,

Mihail Mihaylov | τενόρος,

Kakhaber Shavidze | μπάσος

Παιδική Φωνή: Εβελίνα Χαβαλέ