ΚΡΗΤΗ

3ο ET Forum «Κρήτη 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας»

14 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/05/2026
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης συμμετείχε, την Τετάρτη 13 Μαίου 2026, στο 3ο ET Forum με θέμα «Κρήτη 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας», που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Το Forum διοργανώθηκε από τον «Ελεύθερο Τύπο», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, και αποτέλεσε σημείο διαλόγου γύρω από το μέλλον της Κρήτης, τις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις και τις προοπτικές του νησιού έως το 2030.

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Μεταξύ αυτών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, η βουλευτής Χανίων και πρώην Υπουργός κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Θοδωρής Νίνος, καθώς και οι Δήμαρχοι Ηρακλείου κ.κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης.

Παραβρέθηκε, επίσης, ο αντιδήμαρχος  Εσόδων, Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Γιώργος Αρακαδάκης.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Η Αυτοδιοίκηση για το αύριο του νησιού» μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους Δημάρχους Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, σε μια συζήτηση για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα αναπτυξιακή εποχή της Κρήτης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ανέδειξε την ανάγκη επιστροφής σε ένα ουσιαστικό μοντέλο αποκέντρωσης, με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες και στην Αυτοδιοίκηση, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά πολιτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Μενεγάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούν για την Κρήτη έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι, επισημαίνοντας όμως ότι χωρίς έγκαιρο χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό υπάρχει κίνδυνος οι τουριστικές περιοχές να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις σε υποδομές και ποιότητα ζωής.

Αναφερόμενος στον Δήμο Αγίου Νικολάου, σημείωσε ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ήδη από έντονη εποχικότητα, η οποία τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ενταθεί λόγω της αυξημένης τουριστικής και πληθυσμιακής κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στη διαμόρφωση νέας στρατηγικής πολεοδομικού σχεδιασμού, με στόχο την οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη, την επέκταση σχεδίων πόλης και τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και στέγασης εργαζομένων.

Ο κ. Μενεγάκης επεσήμανε επίσης την ανάγκη στήριξης της κατοικίας για εργαζόμενους, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, αλλά και την ανάγκη χρηματοδότησης και αναβάθμισης βασικών υποδομών, καθώς πολλοί Δήμοι εξακολουθούν να λειτουργούν με δίκτυα και εγκαταστάσεις προηγούμενων δεκαετιών.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα της έρευνας που παρουσιάστηκε στο Forum και στην οποία φωτίζονται οι απόψεις των Κρητικών σχετικά με τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις της Μεγαλονήσου, σημείωσε ότι οι πολίτες της Ανατολικής Κρήτης αναγνωρίζουν τη δυναμική του τουρισμού, ταυτόχρονα όμως ζητούν βιωσιμότητα, καλύτερες υποδομές, ποιοτικές υπηρεσίες και έναν τόπο λειτουργικό και ελκυστικό για ζωή όλο τον χρόνο.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση των Δήμων, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νέας αναπτυξιακής εποχής για την Κρήτη.

