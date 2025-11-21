3η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου TRANSCEND

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Ζαρό η 3η Συνάντηση Εργασίας (3rd Workshop) του Ευρωπαϊκού Έργου TRANSCEND «Transformational and Robust AdaptatioN to water Scarcity and ClimatE chaNge under Deep uncertainty – Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON EUROPE, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.

Επίκαιρο όσο ποτέ, το πρόγραμμα επιχειρεί να καθορίσει και να προωθήσει την υιοθέτηση Μεταρρυθμιστικών Πολιτικών Προσαρμογής (ΜΠΠ) στη λειψυδρία – συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων συστημάτων κατανομής και οικονομικών μέσων – που είναι ανθεκτικές και προσαρμόσιμες στην αβεβαιότητα και την αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Στην 3η Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτων στην υδρολογική λεκάνη του Τυμπακίου. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Ακολούθησε η παρουσίαση της εξέλιξης του προγράμματος από τον Συντονιστή του έργου Δρ. Μαρίνο Κριτσωτάκη. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ των οποίων η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, η Δ/νση Υδάτων και η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το ΕΑΓΜΕ, οι ΤΟΕΒ Α και Γ Ζώνης Μεσσαράς, ο ΤΟΕΒ Γέργερης και ο ΤΟΕΒ Αγίας Γαλήνης, εκπρόσωποι του Δήμου Φαιστού, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου, καθώς και εκπρόσωποι των βασικών χρηστών, όπως οι αγρότες και οι ΔΕΥΑ, συμμετείχαν στο “Serious Game” (Σοβαρό Παιχνίδι).

Το “Serious Game” χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα μοντέλα (υδρολογικό & οικονομικό) που έχουν αναπτυχθεί για να προσομοιώσει σενάρια και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μέσω πλατφόρμας που διευκολύνει την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και ενσωματώνει την αβεβαιότητα. Τα υδρολογικά σενάρια που εξετάστηκαν στο “Serious Game” του 3ου εργαστηρίου ήταν αυτό της έντονης ξηρασίας (5 συνεχόμενα ξηρά έτη), της παρατεταμένης ξηρασία (7 συνεχόμενα ξηρά έτη) καθώς και της μείωσης της βροχόπτωσης κατά 10% και 20%. Τα οικονομικά σενάρια που εξετάστηκαν ήταν η αύξηση και η μείωση της τιμής του ελαιολάδου όπως και το σενάριο αύξησης της τιμής του παρεχόμενου νερού. Επίσης λήφθηκαν σενάρια ως προς τις υποδομές και τη διαχείριση του νερού. Στο τέλος της ημέρας πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων όπου ο κάθε ένας διατύπωσε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις του ως προς το “Serious Game” αλλά και τις προτάσεις τους ως προς τις Μεταρρυθμιστικές Πολιτικές Προσαρμογής (ΜΠΠ).