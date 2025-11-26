25 Νοεμβρίου – Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Ελληνική Αστυνομία, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Λασιθίου, και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, πραγματοποίησαν μια πολυδιάστατη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία έστειλε ένα σαφές, δυνατό και ανθρώπινο μήνυμα:

Καμία γυναίκα μόνη απέναντι στη βία.

Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα ταυτόχρονα στις κεντρικές πλατείες των τριών πόλεων, όπου αστυνομικοί, στελέχη της ΙΡΑ, εθελοντές και πολίτες ένωσαν τη φωνή τους μέσα από συμβολικές και συμμετοχικές ενέργειες.

Ανθρώπινες στιγμές – Ένας συμβολισμός για κάθε γυναίκα

Στα τραπέζια των δράσεων απλώθηκαν δεκάδες πορτοκαλί κορδέλες, το διεθνές σύμβολο κατά της έμφυλης βίας. Κάθε κορδελάκι είχε αρωματιστεί με λεβάντα — άρωμα που παραδοσιακά συμβολίζει αναγέννηση, εσωτερική δύναμη, ανεξαρτησία και απελευθέρωση.

Έτσι, η πράξη του δεσίματος στο πέτο δεν ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση· ήταν μια υπόσχεση προστασίας.

Σημαντικό στοιχείο της δράσης αποτέλεσε και ο πίνακας μηνυμάτων, όπου γυναίκες της πόλης έγραψαν με δικά τους λόγια την αλήθεια τους, την ευχή τους ή τη συμπαράστασή τους προς όσες φοβούνται ακόμη να μιλήσουν.

Λόγια απλά, αλλά γεμάτα δύναμη: «Δεν είσαι μόνη», «Μίλα για να σωθείς», «Η ζωή σου αξίζει περισσότερο».

Οι διάφορες γωνιές των πλατειών γέμισαν από εικόνες όπου αστυνομικοί συνομιλούν με γυναίκες όλων των ηλικιών, προσφέροντας ενημερωτικό υλικό, κορδέλες, αλλά κυρίως ένα χαμόγελο υποστήριξης και μια ανθρώπινη παρουσία.

Μηνύματα ενημέρωσης και πρόληψης

Σε κάθε σημείο υπήρχαν αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια και banners με πρακτικές οδηγίες για:

τη σιωπή που πρέπει να σπάσει,

τις υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν,

τις ενέργειες που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα,

τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης.

Ο κεντρικός οπτικός άξονας της δράσης ήταν το μήνυμα:

#NOEXCUSE – Καμία δικαιολογία για τη βία.

Ένα μήνυμα που κυριάρχησε στις εικόνες όλων των πόλεων.

Ευχαριστίες προς όσους συνέβαλαν

Η δράση δεν θα είχε την ίδια δυναμική χωρίς τη συμβολή επαγγελματιών, φορέων και πολιτών.

Ευχαριστούμε θερμά:

Τους Δήμους Λασιθίου

Για την άμεση ανταπόκριση, τη διάθεση των χώρων και τη συνεργασία σε όλα τα στάδια της δράσης.

Τους επαγγελματίες που στήριξαν την εκδήλωση

Το Photocenter του κ. Θανάση Αναστάση στον Άγιο Νικόλαο, για την ευγενική χορηγία και τη διάθεση υλικοτεχνικού εξοπλισμού που ενίσχυσε ουσιαστικά τη δράση.

Το Ζαχαροπλαστείο «Λάμπρος» στον Άγιο Νικόλαο, για την προσφορά κερασμάτων.

Το Ζαχαροπλαστείο «Κρέμα – Κανέλα» στη Σητεία, για την υποστήριξη και τη διάθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στη διάδοση του μηνύματος.

Την Ταβέρνα «Ποτηράκι», για τη βοήθειά της στην ομάδα διοργάνωσης.

Τους δημοσιογράφους και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

Για την υποδειγματική κάλυψη των δράσεων, τον επαγγελματισμό, την ανθρώπινη προσέγγιση και την καθοριστική συμβολή τους στη διάχυση του μηνύματος σε όλο τον νομό.

Τους πολίτες και τους εθελοντές

Που στάθηκαν δίπλα μας, συμμετείχαν, ρώτησαν, μίλησαν, βοήθησαν — δίνοντας ζωή σε μια δράση που σκοπό είχε όχι τη θεαματικότητα, αλλά την ουσία.

Ένα μήνυμα που συνεχίζεται

Η σημερινή ημέρα δεν ολοκληρώνει τον αγώνα· τον συνεχίζει.

Η βία κατά των γυναικών δεν είναι στατιστικό — είναι ανθρώπινες ιστορίες, πόνος, σιωπή, φόβος.

Και απέναντι σε αυτό, η κοινωνία του Λασιθίου απέδειξε πως έχει φωνή και την υψώνει.

Η Ελληνική Αστυνομία και η ΙΡΑ Λασιθίου δεσμεύονται να παραμένουν παρούσες — όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα.

Δεν είσαι μόνη. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Η ζωή σου έχει αξία.

Για την Τοπική Διοίκηση Λασιθίου της ΔΕΑ

Ο Πρόεδρος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η Γεν. γραμματέας ΡΑΠΑΝΗ ΛΙΤΣΑ