22 πρώτοι μήνες της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 20/10/2025
22 μήνες δράσης με επίκεντρο τον συμπολίτη μας. Υλοποιούμε έργο με σχέδιο, ευθύνη και συνέπεια. 2 χρόνια μετά την εμπιστοσύνη των δημοτών και 22 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, συνεχίζουμε με σταθερά βήματα και αφοσίωση.

Στόχος μας; Ένας Δήμος πιο σύγχρονος, πιο λειτουργικός, πιο ανθρώπινος. Για όλους. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τοπική κοινότητα – από την πόλη μέχρι και το πιο απομακρυσμένο σημείο. 

Στο συνοδευτικό βίντεο παρουσιάζονται ενδεικτικά παρεμβάσεις και δράσεις που υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα:

  • Έργα υποδομής
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης
  • Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο
  • Δράσεις κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού και αθλητισμού
  • Πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής

Πρόκειται για την πρώτη αποτύπωση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης, καθώς θα ακολουθήσει και συνέχεια με πρόσθετο υλικό και δράσεις.

Με σχέδιο, διαφάνεια και υπευθυνότητα, χτίζουμε μέρα με τη μέρα έναν Δήμο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και σέβεται το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Η ζωή στον Δήμο Αγίου Νικολάου αλλάζει προς το καλύτερο.

Και συνεχίζουμε!

Μανώλης Μενεγάκης

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Επικεφαλής Ενωτικής Κίνησης Πολιτών

