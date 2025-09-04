21 χρόνια Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας»

Με μικρούς θησαυρούς που κρύβουν όμορφες ιστορίες, χρώματα και χαμόγελα θα γεμίσει και πάλι το Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο, από τις 12 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή το καθιερωμένο φιλανθρωπικό Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας», που διοργανώνει ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» για 21η χρονιά.

Καθημερινά, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν δωριστεί με αγάπη και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση περιμένουν τους επισκέπτες να τους ξαναδώσουν μια δεύτερη ζωή: Βιβλία, κοσμήματα, διακοσμητικά, γυαλικά, κεντήματα, λευκά είδη, κουζινικά, παιχνίδια και τόσα άλλα, που έχουν προσφερθεί με αγάπη από συμπολίτες και βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, «διψούν» για μια δεύτερη ευκαιρία, αναζητώντας καινούργιους φίλους, μια νέα αγκαλιά.

Κάθε αγορά είναι παράλληλα και μία πράξη αλληλεγγύης και έμπρακτης βοήθειας καθώς τα έσοδα του Παζαριού-θεσμού για την πόλη μας, στηρίζουν τους πολυεπίπεδους σκοπούς του «Συνδέσμου», που εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και κακοποίησης κατά των γυναικών και κοριτσιών.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» προσκαλεί κάθε συμπολίτη και επισκέπτη της πόλης να έρθει στο Παζάρι, να ψάξει, να ανακαλύψει και να κάνει χρήσιμες αγορές, πολλαπλασιάζοντας την αξία της προσφοράς.

Το Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας» θα πλαισιωθεί με παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο του Έργου «PREVENT–STOP VIOLENCE PROJECT», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποσοδάκη, τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Immortaliting και την κυπριακή μη κυβερνητική-μη κερδοσκοπική Οργάνωση NGO Support Center, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.