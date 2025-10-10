Η 1η Συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής «Για το Υδρογόνο στην Κρήτη» πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την αξιοποίηση του υδρογόνου ως πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης στο νησί.

Η Κρήτη, ως νησιωτική περιφέρεια με υψηλό δυναμικό σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής τεχνολογιών υδρογόνου τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή «Για το Υδρογόνο στην Κρήτη» συγκροτήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις προοπτικές αξιοποίησης του υδρογόνου ως φορέα αποθήκευσης ενέργειας και ως εναλλακτικού καυσίμου για τη μείωση των εκπομπών CO₂. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ, το ΙΤΕ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΔΚ, το ΟΕΕ/ΤΑΚ & ΤΔΚ καθώς και εκπρόσωποί από την Περιφέρεια Κρήτης, αιρετοί και υπηρεσιακοί.

Ο Γιώργος Αλεξάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, ορίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ως συντονιστής. Κατά τη συνεδρίαση αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των δράσεων της Επιτροπής και δήλωσε ότι «Η ενεργειακή μετάβαση είναι στρατηγικός στόχος για την Κρήτη. Η συνεργασία Περιφέρειας και Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών Φορέων και Παραγωγικών Φορέων ανοίγει τον δρόμο για την οικονομία του υδρογόνου».

Ο Δρ. Θάνος Στούμπος, Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Εθνικός Εκπρόσωπος στο Clean Hydrogen Partnership παρουσίασε το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο και τόνισε ότι «Η Ελλάδα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το υδρογόνο από το 2021, ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα συρτάρια στην πράξη».

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή προτάσεων με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και αναπτυξιακών φορέων της Κρήτης.

Ο Γεώργιος Φρουδάκης Καθ. Τμ. Χημείας του Πανεπιστήμιο Κρήτης δήλωσε: «Το υδρογόνο μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια αποθήκευση ενέργειας και λύσεις ως εκεί όπου οι μπαταρίες δεν επαρκούν — από τη βαριά βιομηχανία έως τη ναυτιλία».

Οι Δρ. Ιωάννης Γεντεκάκης Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ και Δημήτριος Γουρνής Καθ. της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείο Κρήτης αναφέρθηκαν στις δυνατότητες που έχει η Κρήτη να πρωτοπορήσει στην εγκατάσταση τεχνολογιών υδρογόνου, μέσα από τη συνεργασία ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων.

«Το ζητούμενο είναι να περάσουμε από τη θεωρία στη χρήση, να δούμε πώς το υδρογόνο θα ενταχθεί στα ενεργειακά μας συστήματα και στην αγορά» επισήμανε ο Εμμανουήλ Καραπιδάκης Καθ. Τμ.. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών και Δ/ντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ.

«Η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης είναι ο “υδρογονικός διάδρομος” της Μεσογείου, ήδη συμμετέχουμε σε προτάσεις έργων πλωτών πλατφορμών παραγωγής υδρογόνου» ανέφερε ο Δρ. Εμμανουήλ Τσαπάκης Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Ο Παντελής Πετσετάκης Πρόεδρος ΟΕΕ/ΤΔΚ υπογράμμισε ότι «Υπάρχει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για παραγωγή υδρογόνου στην Ελλάδα. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει νέα βιομηχανική ευκαιρία πέρα από τον τουρισμό».

Ο Γιώργος Ταβερναράκης Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ εξείρε το ρόλο των μηχανικών στην έρευνα και εφαρμογές του Υδρογόνου. Οι Νίκος Βασιλάκης και Αριστοτέλης Τσεκούρας εκπρόσωποι από το ΤΕΕ αναφέρθηκαν στην ανάγκη για έναν καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό και αξιοποίηση των τοπικών δικτύων για την παραγωγή και χρήση υδρογόνου αλλά και ότι στην ευκαιρία που προσφέρει η μετάβαση στην πράσινη κινητικότητα και η σύνδεση του με τον τουρισμό για την Κρήτη.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης ο Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χανίων ανέφερε «Η τεχνολογία του υδρογόνου είναι ελπιδοφόρα αλλά δαπανηρή. Οφείλουμε να την παρακολουθούμε στενά και να τη στηρίξουμε με ρεαλισμό».

Ο Νίκος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος υπογράμμισε από την πλευρά του την ήδη καταγεγραμμένη ζήτηση για υδρογόνο και μεγάλες μονάδες παραγωγής, εκφράζοντας την πρόθεση της Περιφέρειας Κρήτης να ενημερωθεί για τις διεθνείς τάσεις.

Η Ευαγγελία Δερμιτζάκη-Ουρανού Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης επισήμανε την ανάγκη ανάλογης τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων μετά την πώληση για την ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου.

Ο Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης ανέφερε ότι η Περιφέρεια ήδη προχωράει με έργα υδρογόνου στην Κρήτη μέσω δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων με κύριες προκλήσεις τα θέματα αδειοδότησης και χωροθέτησης.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή του υφιστάμενου δυναμικού, η ανάδειξη συνεργειών και η θεμελίωση ενός πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη έργων και εφαρμογών υδρογόνου στην Κρήτη, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αυτάρκεια και στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης.

Επιστημονικός υπεύθυνος της Επιτροπής Υδρογόνου ορίστηκε ο καθηγητής Γιώργος Φρουδάκης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης και ασχολούμενος με τα θέματα υδρογόνου, επί πολλά έτη.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι: Δημήτριος Γουρνής Καθ. της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Γεώργιος Φρουδάκης Καθ. Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Εμμανουήλ Καραπιδάκης Καθ. Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών και Δ/ντής του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ, Δρ. Ιωάννης Γεντεκάκης Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ, Δρ. Εμμανουήλ Τσαπάκης Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, Γεώργιος Ταβερναράκης Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ και Παντελής Πετσετάκης Πρόεδρος ΟΕΕ/ΤΔΚ.

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχουν οι: Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χανίων, Νίκος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Γιώργος Αλεξάκης και Ευαγγελία Δερμιτζάκη – Ουρανού Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κρήτης, Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιφέρεια Κρήτης, Δρ. Άννα Καγιαμπάκη Αν. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Κρήτης, Καλλιόπη Μαρή Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης, Π.Ε. Ηρακλείου, Βασιλική Μαδούλκα Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελές Τμ. Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών και άλλοι υπηρεσιακοί και στελέχη.