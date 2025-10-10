1η Συνάντηση στην Κρήτη για την ενίσχυση των εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο η 1η περιφερειακή συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT, το οποίο εστιάζει σε μια νέα προσέγγιση για την απελευθέρωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας.

Η συνάντηση, με κεντρικό θέμα την καθοριστική επίδραση των επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στην εξαγωγική δραστηριότητα των περιφερειών, άνοιξε με τους χαιρετισμούς του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Μιχάλη Βάμβουκα, και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Γιώργου Αλεξάκη.

Τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, Μαρία Κανδηλογιαννάκη, Συντονίστρια του Lead EXPORT, και Μανώλης Σπιθάκης, μέλος της Ομάδας Εργασίας, παρουσίασαν τις βασικές αρχές του προγράμματος. Αναφέρθηκαν εκτενώς στις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν κατά την 1η Διεθνή Εκπαιδευτική Συνάντηση του έργου στην Πολωνία τον περασμένο Ιούλιο, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία στους τοπικούς φορείς.

Το πρόγραμμα της ημερίδας εμπλουτίστηκε με τις εισηγήσεις του Χρήστου Μπίλιου, εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, και της Χρύσας Παγκάλου, Γενικής Διευθύντριας της ΕΤΑΜ Α.Ε., οι οποίοι ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Κεντρικός στόχος του έργου Lead EXPORT, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 και θα έχει τετραετή διάρκεια, είναι η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων φορέων από τις χώρες-εταίρους. Μέσω της ανταλλαγής απόψεων και επιτυχημένων πρακτικών, επιδιώκεται η ουσιαστική βελτίωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που αποτελούν τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η αύξηση των πωλήσεων σε διεθνείς αγορές είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Κρήτης.