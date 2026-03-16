1,85 εκ. ευρώ για αποκατάσταση στο «Μέγαρο της Βασίλισσας» στο Ανάκτορο της Κνωσού

16 Μαρτίου 2026
Την ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση – ανάδειξη ανακτόρου Κνωσού, φάση Ε’ «Μέγαρο Βασίλισσας και Διαδρομές επισκεπτών» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.855.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του ανακτόρου της Κνωσού, του μεγαλύτερου και σημαντικότερου της μινωικής Κρήτης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο «Μέγαρο της Βασίλισσας», που αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς χώρους του ανακτόρου.

Παράλληλα, με γνώμονα την καθολική προσβασιμότητα, προβλέπεται η βελτίωση των υφιστάμενων διαδρόμων περιήγησης, καθώς και η διαμόρφωση νέας πορείας επισκεπτών, ειδικά σχεδιασμένης και για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), στην «Κεντρική αυλή» και από τη «Δυτική αυλή» προς το «Θέατρο».

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Ως Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε τη συντήρηση ενός εμβληματικού μνημείου παγκόσμιας ακτινοβολίας, και ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την εμπειρία των χιλιάδων επισκεπτών στο Ανάκτορο της Κνωσού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα, διαμορφώνοντας νέες διαδρομές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες περιήγησης για τα Άτομα με Αναπηρία. Αξιοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος “Κρήτη 2021-2027”, προστατεύουμε την ιστορία μας και παραδίδουμε στις επόμενες γενιές ένα μνημείο ασφαλές, πλήρως προσβάσιμο και αντάξιο του σπουδαίου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Αναλυτικά, το έργο υλοποιείται μέσα από πέντε διακριτά υποέργα και περιλαμβάνει:

  • Εργασίες συντήρησης, στατικής ενίσχυσης λιθοδομών και αποκατάστασης του «Μεγάρου της Βασίλισσας», όπως αρμολογήματα, συντήρηση λίθων, κονιαμάτων και αντιγράφων τοιχογραφιών αναστήλωσης Evans, και αντικατάσταση υαλοπινάκων.
  • Προμήθεια υλικών και διαμόρφωση νέων διαδρομών επισκεπτών και για ΑμεΑ, καθώς και βελτίωση της δαπεδόστρωσης στους υφιστάμενους διαδρόμους.
  • Προμήθεια απαραίτητων οικοδομικών υλικών και μεταλλικών στοιχείων (αγκύρια, δοκοί) για τη στατική ενίσχυση των τοιχοποιιών.
  • Αποκατάσταση του δώματος του «Μεγάρου της Βασίλισσας», με καθαίρεση του υφιστάμενου, υποστύλωση, ανακατασκευή θολίσκων και τοιχοποιίας, στεγάνωση και τοποθέτηση στεγάστρου προστασίας.
  • Τοποθέτηση δίγλωσσων πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης, περιλαμβανομένης γραφής Braille για ΑμεΑ.

Δικαιούχοι του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων για ένα έργο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο του 2029.

16 Μαρτίου 2026
