18 νέα «έξυπνα» ηλιακά παγκάκια στο Δήμο Ηρακλείου

Μερικά από τα νέα έξυπνα ηλιακά παγκάκια που έχουν εγκατασταθεί στο Ηράκλειο είδε από κοντά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη το πρωί της Τετάρτης 3/12.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά τον τρόπο λειτουργίας τους και σε δήλωσή του αναφέρθηκε και σε άλλες πτυχές του προγράμματος «Ηράκλειο Smart City»: «Πρόκειται για μικρές, σημειακές παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των ανθρώπων στο Δήμο μας. Μέσα από το ίδιο πρόγραμμα υλοποιούμε και μια σειρά άλλων έργων, όπως είναι η εγκατάσταση αυτόνομων “έξυπνων” στάσεων λεωφορείων, η ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με σύγχρονο εξοπλισμό τηλεϊατρικής, η αύξηση των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και η εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής επιπτώσεων σεισμικής δραστηριότητας. Παρεμβάσεις ουσιαστικές, για τις οποίες ευχαριστώ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη και τους συνεργάτες μας για τα πολύ καλά αποτελέσματα».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης από την πλευρά του, επεσήμανε σε δήλωσή του: «Στο πλαίσιο του προγράμματος Smart City, ενός έργου με 12 δράσεις, στο Δήμο Ηρακλείου τοποθετήσαμε 16 “έξυπνα” παγκάκια. “Έξυπνα” παγκάκια γιατί εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για να φορτίσουν μπαταρίες, οι οποίες με τη σειρά τους, δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα από τέσσερις εξόδους φόρτισης. Τα “έξυπνα” παγκάκια, όπως και όλες οι δράσεις του Smart City, αφενός αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και αφετέρου συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος στη λογική εξοικονόμησης ανθρώπινων και ενεργειακών πόρων».

Κάθε ένα από τα «έξυπνα» παγκάκια διαθέτει ηλιακό συλλέκτη, εξωτερική παροχή 230 V, φωτοβολταϊκό πάνελ 130W, μπαταρίες χωρητικότητας 100Ah και 4 θύρες ενσύρματης φόρτισης USB. Εκτός από τα δύο ακόμα ηλιακά παγκάκια που θα τοποθετηθούν στην οδό Σαπουτιέ τις επόμενες ημέρες αντικαθιστώντας παλιότερα φθαρμένα, 16 έχουν ήδη εγκατασταθεί σε:

Πλατεία Ελευθερίας

Πλατεία Ελευθερίας-Αβέρωφ

Πάρκο Γεωργιάδη

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2)

Πάρκο Θεοτοκόπουλου

Πλατεία Αγίου Νικολάου

Παιδική χαρά (Πάρκο Βαρδαξή)

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης

Παναγίτσα Μασταμπά

Πάρκο Νικαίας

Πλατεία Αγίας Βαρβάρας

Δειλινά (παιδική χαρά)

Άγιος Ιωάννης (Ερμή)

Αγία Αικατερίνη

Πάρκο Εφόδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του έργου, σημαντικές καινοτομίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ειδικότερα:

1) Με στόχο την άμεση μέτρηση της επίδρασης των σεισμών, έχουν εγκατασταθεί σε τρία δημοτικά κτίρια στις Βασιλειές, στην οδό Μάχης Κρήτης και στην οδό Ανδρόγεω, συστήματα καταγραφής επιπτώσεων σεισμικής δραστηριότητας.

2) Είναι διαθέσιμες στους πολίτες 170 ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας https://eservices.heraklion.gr/ εκ των οποίων οι 135 είναι 4ου επιπέδου με τις 120 να παρέχονται για πρώτη φορά, δηλαδή δίνουν ηλεκτρονική απάντηση στα αιτήματα χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις υπηρεσίες.

3) Οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» έχουν εκπαιδευθεί για την χρήση των εννέα σετ τηλεϊατρικής που θα προμηθευτούν άμεσα, το καθένα από τα οποία αποτελείται από tablet και διασυνδεδεμένο ασύρματο εξοπλισμό για τη διενέργεια εξετάσεων (θερμόμετρο, οξύμετρο, καρδιογράφος, σπιρόμετρο, πιεσόμετρο, μετρητής γλυκόζης, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και ζυγαριά) και παρέχει τη δυνατότητα συγχρονισμού των δεδομένων του προφίλ του Δημότη στο Cloud το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε επαγγελματίες υγείας.

4) Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την τοποθέτηση έξυπνων στάσεων λεωφορείων, που θα λειτουργούν 100% αυτόνομα με ηλιακή ενέργεια.

Το Υποέργο «Δράσεις έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας Δήμου Ηρακλείου» εντάσσεται στο έργο «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Υποέργο 1: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η υλοποίηση του συνεχίζεται από τη νυν Δημοτική Αρχή.