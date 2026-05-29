15ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου – «Ταξίδι στον κόσμο»

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το πρόγραμμα του 15ου Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου!
Για ακόμη μία χρονιά μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη δημιουργία, το παιχνίδι, τη μουσική, τον αθλητισμό, το θέατρο και τις δράσεις δεκάδων συλλόγων, φορέων και εθελοντών που αγκάλιασαν αυτή τη μεγάλη γιορτή των παιδιών.
Η προετοιμασία του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με πολλή αγάπη, συνεργασία και μεράκι και θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους χορηγούς μας για την πολύτιμη στήριξή τους, τους οποίους θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες.
Σας περιμένουμε όλους στην Πλαζ ΕΟΤ, στις 13 & 14 Ιουνίου, για ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της παιδικής φαντασίας!
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ACTIVITIES
Σάββατο 13/6, ΠΛΑΖ ΕΟΤ, 17:00 – 23:00
Saturday 13/6, EOT Beach, 17:00 – 23:00
1.17:00 – 20:00 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ
Ομάδα ΑΜΑ – Educational experiences
Adiamo in Italia / ΙΤΑΛΙΑ
Georgios & Aristea Mamidakis Foundation
AMA Team – Educational Experiences
Adiamo in Italia / ITALY
2. 17:00 – 19:00 ΝΑΣΑΝ – ΑGIOS NIKOLAOS ON SUP
Ιστορία του SUP/Νησιά Σολομώντα
NASAN – ΑGIOS NIKOLAOS ON SUP
History of SUP / Solomon Islands
3. 18:00 – 20:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑΛΩΣ» ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Slackline / Αμερική
Athletic Mountaineering Club “TALOS” of Agios Nikolaos
Slackline / America
4.17:00 – 19:00 SOFIA – HAIR & BEUTY STUDIO, Κομμωτήριο
Ολλανδική πλεξούδα / Ολλανδία
Sofia Hair & Beauty Studio
Dutch Braiding / Netherlands
5.19:00 – 20:30 Artistic Engineering Lab
Μικροί μηχανικοί, μεγάλες ιδέες / Βέλγιο
Artistic Engineering Lab
Little Engineers, Big Ideas / Belgium
6.18:00 – 19:00 Goethe – Institute Athen – Τ.Ε. Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Ταξίδι με τα παραμύθια των Γερμανών αδελφών Grimm / Γερμανία
Goethe-Institut Athen – Association of German Language Teachers
7. 19:00 – 20:00 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου « Ο ΑΙΟΛΟΣ»
Μικροί καπετάνιοι – Τα παιδιά του ανέμου / Ελλάδα
Sailing Club of Agios Nikolaos “Aeolos”
Little Captains – Children of the Wind / Greece
8.19:00 – 20:00 Σχολή Μπαλέτου και Σύγχρονου χορού – Μαυροφόρου Σοφία
Ταξιδεύοντας….. / Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία, Αραβία
Ballet &Contemporary Dance School – Sofia Mavroforou
Travelling… / Hungary, Italy, Germany, Greece, England, Spain, Arabia
9. 17:00 – 19:00 INCO Art & Craft Groups
«A visit to London» / Αγγλία
INCO Art & Craft Groups
A Visit to London / England
10.17:00 – 21:00 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – ΠΚ και Σύλλογος «Φίλοι ΜΦΙΚ»
Ένα ταξιδιάρικο πουλί / Μαδαγασκάρη
Natural History Museum of Crete – University of Crete & Friends of NHMC
A Travelling Bird / Madagascar
11.17:00 – 19:30 Ιφιγένεια Γκρινιαράκη / Δημιουργώντας χώρο έκφρασης και σύνδεσης
Από την Αφρική ως παντού….. / Αφρική
Ifigeneia Griniaraki / Creating a Space for Expression and Connection
From Africa to Everywhere… / Africa
12. 18:00 – 19:00 Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης
Απόψε ονειρεύτηκα / Ελλάδα
Folklore Museum of Neapoli
Tonight I Dreamed / Greece
13.17:30 – 20:30 Ερασιτέχνικο θέατρο Σκιών – Φοινικιανάκης Μιχάλης
Έλα να φτιάξουμε μαζί τις φιγούρες του θεάτρου σκιών
Amateur Shadow Theatre – Michalis Foinikianakis
Let’s Make Shadow Theatre Figures Together
14.19:30 – 20:30 Archaeolab – Κούλα Μπορμπουδάκη
Τα δώρα του Νείλου: Μικροί Αρχαιολόγοι στην Αρχαία Αίγυπτο / Αίγυπτος
Archaeolab – Koula Borboudaki
The Gifts of the Nile: Young Archaeologists in Ancient Egypt / Egypt
15.17:00 – 21:00 Το χαμόγελο του παιδιού
Εθελοντικό δημιουργικό εργαστήρι / Ελλάδας
The Smile of the Child
Volunteer Creative Workshop / Greece
16.17:30 – 19:30 Α.Ο. LATO
· O γύρος του κόσμου μέσα από το σκάκι – έναρξη 17:30
· Παρουσίαση σχετική με το σκάκι (σύντομη παρουσίαση μέσα στον χώρο του
ομίλου) – έναρξη 17:30 / 15’
· Κινητικά παιχνίδια «Κινήσου σαν Άλογο» (αρχάριοι συνεχ. δράση), έναρξη
17:30 – 19:30
· Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Μάθε να παίζεις» (αρχάριοι) – έναρξη 18:00
· Σκακιστικό τουρνουά «Ο γύρος του κόσμου» (παιδιά με βασικές γνώσεις σκακιού), έναρξη 18:00
A.O. LATO
· Around the World Through Chess – starts at 17:30
· Chess Presentation (short presentation at the club area) – starts at 17:30
/ 15 min
· Movement Games “Move Like a Knight” (beginners, ongoing activity)
– 17:30–19:30
· Educational Workshop “Learn to Play” (beginners) – starts at 18:00
· Chess Tournament “Around the World” (for children with basic chess
knowledge) – starts at 18:00
17.18:00 – 20:00 PotCycle ceramics
Σφύριξε χαρούμενα/Μεξικό
PotCycle Ceramics
Whistle Happily / Mexico
18.18:00 – 21:00 VIDEO GAMES MUSEUM
Ταξίδι στην Ιαπωνία μέσα από τα VIDEO GAMES / Ιαπωνία
Video Games Museum
Journey to Japan through Video Games / Japan
19.21:00 – Burger Project
« Πάρτι Φαμίλια», διαδραστική συναυλία για όλη την οικογένεια
Burger Project
Family Party – Interactive concert for the whole family
Βιβλιοπωλεία: Προμηθέας, Καρτέρη,
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Bookstores: Promitheas, Karteri,
THE SMILE OF CHILD
Κυριακή 14/6, ΠΛΑΖ ΕΟΤ, 17:00 – 23:00
Sunday 14/6, EOT Beach, 17:00 – 23:00
1.18:30 – 19:30 Σύλλογος εμψυχωτών θεατρικού παιχνιδιού – Λευκό Πανί – Μασσάρου Μαρία
Θεατρικό παιχνίδι «Όλο τον κόσμο γύρισα» / Ισπανία, Ιαπωνία, Αίγυπτος, Αυστραλία, Μεξικό
Association of Theatre Play Animators “White Canvas” – Maria Massarou
Theatre Game: I Traveled Around the World / Spain, Japan, Egypt, Australia, Mexico
2. 17:30 – 19:30 ΚΔΑΠ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΗ
Μικροί ηφαιστειολόγοι: Ταξίδι στην Ισλανδία , με λάβα και εκρήξεις / Ισλανδία
KDAP – Education in Action
Little Volcanologists: Journey to Iceland with Lava and Eruptions / Iceland
3. 1.17:00 – 20:00 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ
Ομάδα ΑΜΑ – Educational experiences
Adiamo in Italia / ΙΤΑΛΙΑ
Georgios &Aristea Mamidakis Foundation
AMA Team – Educational Experiences
Adiamo in Italia / ITALY
4.18:00 – 18:30 Παιδική χορωδία του Δήμου Αγίου Νικολάου
Μικρό εργαστήρι ελληνικών ρυθμών / Ελλάδα
Children’s Choir of the Municipality of Agios Nikolaos
Mini Workshop of Greek Rhythms / Greece
5.17:00 – 18:00 Άγγελος Σπάρταλης
Κινηματογράφος & Ζωγραφική / Γαλλία
Angelos Spartalis
Cinema &Painting / France
6.17:00 – 19:00 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ταξίδι στα οδηγικά κέντρα / Αγγλία, Ελβετία, Ινδία, Μεξικό, Γκάνα
Greek Guiding Association Journey to the Guiding Centers / England, Switzerland, India, Mexico, Ghana
7.17:00 – 21:00 Ακαδημία Ξιφασκίας Λασιθίου «Το Σπαθί»
Μικροί Σωματοφύλακες εν δράση / Γαλλία
Lasithi Fencing Academy “The Sword”
Little Musketeers in Action / France
8.18:00 – 20:00 Σύλλογος Τένις ΑΟ ΛΑΤΩ ΑΓ. Νικολάου
Roland Garros Kids / Γαλλία
Tennis Club A.O. LATO Agios Nikolaos
Roland Garros Kids / France
9.17:00 – 21:00 Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωσόφωνων & φίλων Λασιθίου «MATRIOSHKA»
Παραδοσιακά Ρωσικά Παιχνίδια / Ρωσία
Cultural Association of Russian-speaking Residents & Friends of Lasithi “MATRIOSHKA”
Traditional Russian Games / Russia
10.18:30 – 20:00 Τομέας Υγείας Τοπικού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Τα ταξίδια σε χώρες του Ερρίκου Ντυνάν – Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού / Ελβετία
Health Department of the Hellenic Red Cross Local Branch
Travels to the Countries of Herricos Dinan– Founder of the Red Cross / Switzerland
11.19:30 – 20:30 Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου
Συναυλία με την συμμετοχή της Badinas
Friends of the Agios Nikolaos Philharmonic Society
Concert featuring Badinas
12.17:00 – 20:00 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου « Ο ΑΙΟΛΟΣ»
Μικροί Καπετανέοι – Ταπαιδιά του ανέμου / Ελλάδα
Sailing Club of Agios Nikolaos “Aeolos”
Little Captains – Children of the Wind / Greece
13. 17:00 – 19:00 INCO Art &Craft Groups
«A visit to London» / Αγγλία
INCO Art &Craft Groups
A Visit to London / England
14.17:00 – 19:30 Ιφιγένεια Γκρινιαράκη / Δημιουργώντας χώρο έκφρασης και σύνδεσης
Από την Αφρική ως παντού….. / Αφρική
Ifigeneia Griniaraki / Creating a Space for Expression and Connection
From Africa to Everywhere… / Africa
15. 18:00 – 19:00 AOAN Ακαδημία Αθλητικού Ομίλου Αγίου Νικολάου
Ταξίδι με μια μπάλα ως την Αργεντινή / Αργεντινή
AOAN Academy of Agios Nikolaos Athletic Club
Journey with a Ball to Argentina / Argentina
16.18:00 – 20:00 ΚΕΠΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την αειφορία)
«Το ταξίδι της Κρητικής – Μεσογειακής διατροφής στον χρόνο» / Κρήτη
KEPEA Ierapetra–Neapoli (Center for Environmental Education &Sustainability)
The Journey of the Cretan–Mediterranean Diet Through Time / Crete
17.17:00 – 21:00 ArtSisters
Αφρική
ArtSisters
Africa
18.18:00 – 19:30 CRETAN SPIRAL POTTERY STUDIO – Σπυρίδης Κωνσταντίνος
«Ένα ταξίδι στην τέχνη του πηλού με ιαπωνικό τροχό κεραμικής» / Ιαπωνία
Cretan Spiral Pottery Studio – Konstantinos Spiridis
A Journey into the Art of Clay with a Japanese Pottery Wheel / Japan
19. 17:30 – 19:30 Α.Ο. LATO
· O γύρος του κόσμου μέσα από το σκάκι – έναρξη 17:30
· Παρουσίαση σχετική με το σκάκι (σύντομη παρουσιάση μέσα στον χώρο του
ομίλου) – έναρξη 17:30 / 15’
· Κινητικά παιχνίδια «Κινήσου σαν Άλογο» (αρχάριοι συνεχ. δράση), έναρξη
17:30 – 19:30
· Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Μάθε να παίζεις» (αρχάριοι) – έναρξη 18:00
· Σκακιστικό τουρνουά «Ο γύρος του κόσμου» (παιδιά με βασικές γνώσεις) έναρξη 18:00
A.O. LATO
· Around the World Through Chess – starts at 17:30
· Chess Presentation (short presentation at the club area) – starts at 17:30/ 15 min
· Movement Games “Move Like a Knight” (beginners, ongoing activity)
– 17:30–19:30
· Educational Workshop “Learn to Play” (beginners) – starts at 18:00
· Chess Tournament “Around the World” (for children with basic chess
knowledge) – starts at 18:00
20. 19.18:00 – 21:00 VIDEO GAMES MUSEUM
Ταξίδι στην Ιαπωνία μέσα από τα VIDEO GAMES / Ιαπωνία
Video Games Museum
Journey to Japan through Video Games / Japan
21.21:00 Θεατρική Ομάδα ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ
«1000 Λόγοι για να τσακωθείς»
Διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια
Theatre Group TIK TAK DO
«1,000 Reasons to Argue»
Interactive musical theatre performance for the whole family
Βιβλιοπωλεία:
Προμηθέας, Καρτέρη
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Bookstores:
Promitheas, Karteri
THE SMILE OF CHILD
