15ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου – «Ταξίδι στον κόσμο»

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το πρόγραμμα του 15ου Παιδικού Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Νικολάου!

Για ακόμη μία χρονιά μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη δημιουργία, το παιχνίδι, τη μουσική, τον αθλητισμό, το θέατρο και τις δράσεις δεκάδων συλλόγων, φορέων και εθελοντών που αγκάλιασαν αυτή τη μεγάλη γιορτή των παιδιών.

Η προετοιμασία του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με πολλή αγάπη, συνεργασία και μεράκι και θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους χορηγούς μας για την πολύτιμη στήριξή τους, τους οποίους θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες.

Σας περιμένουμε όλους στην Πλαζ ΕΟΤ, στις 13 & 14 Ιουνίου, για ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της παιδικής φαντασίας!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ACTIVITIES

Σάββατο 13/6, ΠΛΑΖ ΕΟΤ, 17:00 – 23:00

Saturday 13/6, EOT Beach, 17:00 – 23:00

1.17:00 – 20:00 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ

Ομάδα ΑΜΑ – Educational experiences

Adiamo in Italia / ΙΤΑΛΙΑ

Georgios & Aristea Mamidakis Foundation

AMA Team – Educational Experiences

Adiamo in Italia / ITALY

2. 17:00 – 19:00 ΝΑΣΑΝ – ΑGIOS NIKOLAOS ON SUP

Ιστορία του SUP/Νησιά Σολομώντα

NASAN – ΑGIOS NIKOLAOS ON SUP

History of SUP / Solomon Islands

3. 18:00 – 20:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑΛΩΣ» ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Slackline / Αμερική

Athletic Mountaineering Club “TALOS” of Agios Nikolaos

Slackline / America

4.17:00 – 19:00 SOFIA – HAIR & BEUTY STUDIO, Κομμωτήριο

Ολλανδική πλεξούδα / Ολλανδία

Sofia Hair & Beauty Studio

Dutch Braiding / Netherlands

5.19:00 – 20:30 Artistic Engineering Lab

Μικροί μηχανικοί, μεγάλες ιδέες / Βέλγιο

Artistic Engineering Lab

Little Engineers, Big Ideas / Belgium

6.18:00 – 19:00 Goethe – Institute Athen – Τ.Ε. Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

Ταξίδι με τα παραμύθια των Γερμανών αδελφών Grimm / Γερμανία

Goethe-Institut Athen – Association of German Language Teachers

7. 19:00 – 20:00 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου « Ο ΑΙΟΛΟΣ»

Μικροί καπετάνιοι – Τα παιδιά του ανέμου / Ελλάδα

Sailing Club of Agios Nikolaos “Aeolos”

Little Captains – Children of the Wind / Greece

8.19:00 – 20:00 Σχολή Μπαλέτου και Σύγχρονου χορού – Μαυροφόρου Σοφία

Ταξιδεύοντας….. / Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία, Αραβία

Ballet &Contemporary Dance School – Sofia Mavroforou

Travelling… / Hungary, Italy, Germany, Greece, England, Spain, Arabia

9. 17:00 – 19:00 INCO Art & Craft Groups

«A visit to London» / Αγγλία

INCO Art & Craft Groups

A Visit to London / England

10.17:00 – 21:00 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – ΠΚ και Σύλλογος «Φίλοι ΜΦΙΚ»

Ένα ταξιδιάρικο πουλί / Μαδαγασκάρη

Natural History Museum of Crete – University of Crete & Friends of NHMC

A Travelling Bird / Madagascar

11.17:00 – 19:30 Ιφιγένεια Γκρινιαράκη / Δημιουργώντας χώρο έκφρασης και σύνδεσης

Από την Αφρική ως παντού….. / Αφρική

Ifigeneia Griniaraki / Creating a Space for Expression and Connection

From Africa to Everywhere… / Africa

12. 18:00 – 19:00 Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης

Απόψε ονειρεύτηκα / Ελλάδα

Folklore Museum of Neapoli

Tonight I Dreamed / Greece

13.17:30 – 20:30 Ερασιτέχνικο θέατρο Σκιών – Φοινικιανάκης Μιχάλης

Έλα να φτιάξουμε μαζί τις φιγούρες του θεάτρου σκιών

Amateur Shadow Theatre – Michalis Foinikianakis

Let’s Make Shadow Theatre Figures Together

14.19:30 – 20:30 Archaeolab – Κούλα Μπορμπουδάκη

Τα δώρα του Νείλου: Μικροί Αρχαιολόγοι στην Αρχαία Αίγυπτο / Αίγυπτος

Archaeolab – Koula Borboudaki

The Gifts of the Nile: Young Archaeologists in Ancient Egypt / Egypt

15.17:00 – 21:00 Το χαμόγελο του παιδιού

Εθελοντικό δημιουργικό εργαστήρι / Ελλάδας

The Smile of the Child

Volunteer Creative Workshop / Greece

16.17:30 – 19:30 Α.Ο. LATO

· O γύρος του κόσμου μέσα από το σκάκι – έναρξη 17:30

· Παρουσίαση σχετική με το σκάκι (σύντομη παρουσίαση μέσα στον χώρο του

ομίλου) – έναρξη 17:30 / 15’

· Κινητικά παιχνίδια «Κινήσου σαν Άλογο» (αρχάριοι συνεχ. δράση), έναρξη

17:30 – 19:30

· Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Μάθε να παίζεις» (αρχάριοι) – έναρξη 18:00

· Σκακιστικό τουρνουά «Ο γύρος του κόσμου» (παιδιά με βασικές γνώσεις σκακιού), έναρξη 18:00

A.O. LATO

· Around the World Through Chess – starts at 17:30

· Chess Presentation (short presentation at the club area) – starts at 17:30

/ 15 min

· Movement Games “Move Like a Knight” (beginners, ongoing activity)

– 17:30–19:30

· Educational Workshop “Learn to Play” (beginners) – starts at 18:00

· Chess Tournament “Around the World” (for children with basic chess

knowledge) – starts at 18:00

17.18:00 – 20:00 PotCycle ceramics

Σφύριξε χαρούμενα/Μεξικό

PotCycle Ceramics

Whistle Happily / Mexico

18.18:00 – 21:00 VIDEO GAMES MUSEUM

Ταξίδι στην Ιαπωνία μέσα από τα VIDEO GAMES / Ιαπωνία

Video Games Museum

Journey to Japan through Video Games / Japan

19.21:00 – Burger Project

« Πάρτι Φαμίλια», διαδραστική συναυλία για όλη την οικογένεια

Burger Project

Family Party – Interactive concert for the whole family

Βιβλιοπωλεία: Προμηθέας, Καρτέρη,

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Bookstores: Promitheas, Karteri,

THE SMILE OF CHILD

Κυριακή 14/6, ΠΛΑΖ ΕΟΤ, 17:00 – 23:00

Sunday 14/6, EOT Beach, 17:00 – 23:00

1.18:30 – 19:30 Σύλλογος εμψυχωτών θεατρικού παιχνιδιού – Λευκό Πανί – Μασσάρου Μαρία

Θεατρικό παιχνίδι «Όλο τον κόσμο γύρισα» / Ισπανία, Ιαπωνία, Αίγυπτος, Αυστραλία, Μεξικό

Association of Theatre Play Animators “White Canvas” – Maria Massarou

Theatre Game: I Traveled Around the World / Spain, Japan, Egypt, Australia, Mexico

2. 17:30 – 19:30 ΚΔΑΠ – ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΗ

Μικροί ηφαιστειολόγοι: Ταξίδι στην Ισλανδία , με λάβα και εκρήξεις / Ισλανδία

KDAP – Education in Action

Little Volcanologists: Journey to Iceland with Lava and Eruptions / Iceland

3. 1.17:00 – 20:00 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗ

Ομάδα ΑΜΑ – Educational experiences

Adiamo in Italia / ΙΤΑΛΙΑ

Georgios &Aristea Mamidakis Foundation

AMA Team – Educational Experiences

Adiamo in Italia / ITALY

4.18:00 – 18:30 Παιδική χορωδία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Μικρό εργαστήρι ελληνικών ρυθμών / Ελλάδα

Children’s Choir of the Municipality of Agios Nikolaos

Mini Workshop of Greek Rhythms / Greece

5.17:00 – 18:00 Άγγελος Σπάρταλης

Κινηματογράφος & Ζωγραφική / Γαλλία

Angelos Spartalis

Cinema &Painting / France

6.17:00 – 19:00 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Ταξίδι στα οδηγικά κέντρα / Αγγλία, Ελβετία, Ινδία, Μεξικό, Γκάνα

Greek Guiding Association Journey to the Guiding Centers / England, Switzerland, India, Mexico, Ghana

7.17:00 – 21:00 Ακαδημία Ξιφασκίας Λασιθίου «Το Σπαθί»

Μικροί Σωματοφύλακες εν δράση / Γαλλία

Lasithi Fencing Academy “The Sword”

Little Musketeers in Action / France

8.18:00 – 20:00 Σύλλογος Τένις ΑΟ ΛΑΤΩ ΑΓ. Νικολάου

Roland Garros Kids / Γαλλία

Tennis Club A.O. LATO Agios Nikolaos

Roland Garros Kids / France

9.17:00 – 21:00 Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωσόφωνων & φίλων Λασιθίου «MATRIOSHKA»

Παραδοσιακά Ρωσικά Παιχνίδια / Ρωσία

Cultural Association of Russian-speaking Residents & Friends of Lasithi “MATRIOSHKA”

Traditional Russian Games / Russia

10.18:30 – 20:00 Τομέας Υγείας Τοπικού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Τα ταξίδια σε χώρες του Ερρίκου Ντυνάν – Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού / Ελβετία

Health Department of the Hellenic Red Cross Local Branch

Travels to the Countries of Herricos Dinan– Founder of the Red Cross / Switzerland

11.19:30 – 20:30 Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου

Συναυλία με την συμμετοχή της Badinas

Friends of the Agios Nikolaos Philharmonic Society

Concert featuring Badinas

12.17:00 – 20:00 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου « Ο ΑΙΟΛΟΣ»

Μικροί Καπετανέοι – Ταπαιδιά του ανέμου / Ελλάδα

Sailing Club of Agios Nikolaos “Aeolos”

Little Captains – Children of the Wind / Greece

13. 17:00 – 19:00 INCO Art &Craft Groups

«A visit to London» / Αγγλία

INCO Art &Craft Groups

A Visit to London / England

14.17:00 – 19:30 Ιφιγένεια Γκρινιαράκη / Δημιουργώντας χώρο έκφρασης και σύνδεσης

Από την Αφρική ως παντού….. / Αφρική

Ifigeneia Griniaraki / Creating a Space for Expression and Connection

From Africa to Everywhere… / Africa

15. 18:00 – 19:00 AOAN Ακαδημία Αθλητικού Ομίλου Αγίου Νικολάου

Ταξίδι με μια μπάλα ως την Αργεντινή / Αργεντινή

AOAN Academy of Agios Nikolaos Athletic Club

Journey with a Ball to Argentina / Argentina

16.18:00 – 20:00 ΚΕΠΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την αειφορία)

«Το ταξίδι της Κρητικής – Μεσογειακής διατροφής στον χρόνο» / Κρήτη

KEPEA Ierapetra–Neapoli (Center for Environmental Education &Sustainability)

The Journey of the Cretan–Mediterranean Diet Through Time / Crete

17.17:00 – 21:00 ArtSisters

Αφρική

ArtSisters

Africa

18.18:00 – 19:30 CRETAN SPIRAL POTTERY STUDIO – Σπυρίδης Κωνσταντίνος

«Ένα ταξίδι στην τέχνη του πηλού με ιαπωνικό τροχό κεραμικής» / Ιαπωνία

Cretan Spiral Pottery Studio – Konstantinos Spiridis

A Journey into the Art of Clay with a Japanese Pottery Wheel / Japan

19. 17:30 – 19:30 Α.Ο. LATO

· O γύρος του κόσμου μέσα από το σκάκι – έναρξη 17:30

· Παρουσίαση σχετική με το σκάκι (σύντομη παρουσιάση μέσα στον χώρο του

ομίλου) – έναρξη 17:30 / 15’

· Κινητικά παιχνίδια «Κινήσου σαν Άλογο» (αρχάριοι συνεχ. δράση), έναρξη

17:30 – 19:30

· Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Μάθε να παίζεις» (αρχάριοι) – έναρξη 18:00

· Σκακιστικό τουρνουά «Ο γύρος του κόσμου» (παιδιά με βασικές γνώσεις) έναρξη 18:00

A.O. LATO

· Around the World Through Chess – starts at 17:30

· Chess Presentation (short presentation at the club area) – starts at 17:30/ 15 min

· Movement Games “Move Like a Knight” (beginners, ongoing activity)

– 17:30–19:30

· Educational Workshop “Learn to Play” (beginners) – starts at 18:00

· Chess Tournament “Around the World” (for children with basic chess

knowledge) – starts at 18:00

20. 19.18:00 – 21:00 VIDEO GAMES MUSEUM

Ταξίδι στην Ιαπωνία μέσα από τα VIDEO GAMES / Ιαπωνία

Video Games Museum

Journey to Japan through Video Games / Japan

21.21:00 Θεατρική Ομάδα ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤΟ

«1000 Λόγοι για να τσακωθείς»

Διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια

Theatre Group TIK TAK DO

«1,000 Reasons to Argue»

Interactive musical theatre performance for the whole family

Βιβλιοπωλεία:

Προμηθέας, Καρτέρη

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Bookstores:

Promitheas, Karteri

THE SMILE OF CHILD