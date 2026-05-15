100 εκ. ευρώ για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, σε όχημα αλλαγής για την Κρήτη

15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Την πορεία υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», εξέτασε κατά τη 2η συνεδρίασή της στο Ηράκλειο η Περιφερειακή Ομάδα Χωρικών Παρεμβάσεων. Η σημερινή συνεδρίαση έδωσε την ευκαιρία να αποτιμηθεί η πορεία των στρατηγικών ΟΧΕ και να συζητηθούν οι προκλήσεις που ανακύπτουν, ενόψει και της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος τον προσεχή Ιούνιο.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Πολιτική Συνοχής 2021-2027 αποτελεί την απάντηση στο αίτημα των καιρών για μια «Ευρώπη κοντά στους πολίτες». Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, με πόρους ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027», οι ΟΧΕ μετατρέπονται σε βασικό όχημα αλλαγής. «Δεν θέλουμε μόνο απορρόφηση κονδυλίων, θέλουμε αποτύπωμα στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις πρωτεύουσες

Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού βρίσκονται οι τέσσερις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, οι στρατηγικές αυτές δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε έργα υποδομών, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία ανθεκτικών, λειτουργικών και ανθρώπινων πόλεων, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα, προστατεύοντας το περιβάλλον και αξιοποιώντας την καινοτομία.

Εμβληματικές Διαδρομές UNESCO

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σταύρος Αρναουτάκης στις «Εμβληματικές Διαδρομές UNESCO», χαρακτηρίζοντάς τες ως μια στρατηγική κίνηση που αποτέλεσε το «κλειδί» για την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια ,Ζάκρος, Ζώμινθος, Κυδωνία). Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την πραγματική οικονομία, δημιουργώντας ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν που σέβεται την αυθεντικότητα και φέρνει ποιοτικό τουρισμό και νέες θέσεις εργασίας σε όλο το νησί.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε την απόλυτη ανάγκη για μια ευρύτερη συμμαχία δυνάμεων. Όπως εξήγησε, η επιτυχία των παρεμβάσεων απαιτεί τη στενή και διαρκή συνεργασία της Αυτοδιοίκησης, των Πανεπιστημίων, των Επιμελητηρίων και της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο τη συνεχή εξεύρεση λύσεων.

