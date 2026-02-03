Καλό Χωριό: Διακοπή της λειτουργίας του Ολοήμερου νηπιαγωγείου, λόγω …αδειοδότησης!!! – Αναστάτωση σε 32 οικογένειες

Στην Ελλάδα η διακοπή ή αναστολή λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου μπορεί να συμβεί, αλλά εξαρτάται από συγκεκριμένους όρους που ορίζει η νομοθεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος σε νηπιαγωγεία μπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί από τις σχολικές αρχές όταν δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως π.χ.:

Μη επαρκής αριθμός νηπίων/προνηπίων που έχουν δηλωθεί και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχει ελάχιστος αριθμός μαθητών για να λειτουργεί το ολοήμερο πρόγραμμα:

Σε 2/θέσια νηπιαγωγεία χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές.

Σε 3/θέσια και άνω νηπιαγωγεία χρειάζεται τουλάχιστον 14 μαθητές.

Αν ο αριθμός είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο, η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος αναστέλλεται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η υπηρεσία μπορεί να διακόψει την λειτουργία του ολοήμερου από την αρχή της χρονιάς ή και κατά τη διάρκειά της, εάν τα νούμερα των εγγραφών ή της παρουσίας είναι πολύ χαμηλά.

Πότε μπορεί να συμβεί αυτή η διακοπή

Η αναστολή του ολοήμερου μπορεί να συμβεί:

Πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, αν στις εγγραφές δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αν για κάποιο λόγο (π.χ. μεταγραφές, αποχωρήσεις, απουσίες) ο αριθμός των εγγεγραμμένων που παρακολουθούν το ολοήμερο πέσει κάτω από τον απαιτούμενο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η λειτουργία του ολοήμερου δεν είναι απολύτως «σταθερή» για κάθε σχολικό έτος, αλλά εξαρτάται από τη συμμετοχή των παιδιών και τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Στο Καλό Χωριό Λασιθίου προέκυψε ξαφνική απουσία εκπαιδευτικού που του χορηγήθηκε άδεια από 1/2/2026 έως το τέλος της σχολικής περιόδου, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η αντικατάσταση, με αποτέλεσμα 32 οικογένειες να βρίσκονται σε απόγνωση και αδιέξοδο για αυτούς και για τα παιδιά τους.

Η διακοπή της λειτουργίας του ολοήμερου νηπιαγωγείου λόγω αδειοδότησης / απουσίας της εκπαιδευτικού (π.χ. άδεια μητρότητας, ανατροφής, μακράς αναρρωτικής άδειας κ.λπ.) δεν προβλέπεται ότι αυτόματα πρέπει να κλείσει το ολοήμερο πρόγραμμα στο σχολείο.

Δεν υπάρχει αυτόματη νομοθεσία που λέει «αν η εκπαιδευτικός λείπει, το ολοήμερο πρέπει να κλείσει», το ζητούμενο είναι να καλυφθεί άμεσα η θέση για να συνεχίσει η λειτουργία.

Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσει η Α’Βάθμια Λασιθίου τις 32 οικογένειες, για το τι προτίθεται να κάνει για την άμεση αναπλήρωση της θέσης εκπαιδευτικού καθώς επίσης να ενημερώσει για τους λόγους που η αδειοδότηση της εκπαιδευτικού είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 1/2/2026 έως το τέλος της σχολικής περιόδου.

Ακολουθεί η επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Καλού Χωριού, προς τον διευθυντή της Α’Βάθμιας νομού Λασιθίου.

Ακολουθεί η επιστολή των Γονέων του Νηπιαγωγείου Καλού Χωριού, προς τον διευθυντή της Α’Βάθμιας νομού Λασιθίου με τις υπογραφές τους.

Ακολουθεί η απάντηση από την Α’Βάθμια νομού Λασιθίου

Αξιότιμοι/ες εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,

Σε συνέχεια του εγγράφου σας, θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και να εκφράσουμε την κατανόησή μας για τη δυσκολία που έχει προκύψει στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους.

Πράγματι, η ξαφνική απουσία εκπαιδευτικού δημιουργεί αντικειμενικές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα του σχολείου. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργή διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την άμεση τοποθέτηση νέου εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το Ολοήμερο Πρόγραμμα αποτελεί προαιρετική εκπαιδευτική δομή, η λειτουργία της οποίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα προσωπικού και τις εκάστοτε διοικητικές δυνατότητες.

Παρά τα ανωτέρω αντικειμενικά δεδομένα, σας διαβεβαιώνουμε ότι η Υπηρεσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης του κενού από υφιστάμενο προσωπικό ή μέσω άλλης πρόσφορης διοικητικής λύσης, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.