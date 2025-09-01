CAFE MELI
Εξηγήσεις από την ΔΕΥΑΑΝ για το πρόβλημα της δυσοσμίας στην Ελούντα

01/09/2025
Σε συνέχεια του θέματος που αναδείξαμε το Σάββατο το βράδυ και που αφορούσε στην έντονη δυσοσμία που παρατηρήθηκε κατά τις απογευματινές και βραδυνές ώρες στην Ελούντα, το CNA επικοινώνησε με τον διευθυντή τεχνικών θεμάτων της ΔΕΥΑΑΝ κο Γιώργο Παπαδάκη για να υπάρξει μια τεχνικά τεκμηριωμένη εξήγηση για αυτό το φαινόμενο.

Ο κος Παπαδάκης μας εξήγησε ότι κάποιες ώρες της μέρας η κατανάλωση του νερού στην περιοχή της Ελούντας είναι αυξημένη. Οι μεγάλες ποσότητες που φτάνουν προς επεξεργασία στον βιολογικό μηχανισμό είναι πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία σχετική καθυστέρηση περίπου 2-3 ωρών στην επεξεργασία.

Η ποσότητα των λυμάτων που καθυστερεί να επεξεργαστεί, δημιουργεί την δυσοσμία η οποία υποβοηθούμενη από τα υψηλά ποσοστά υγρασίας και άπνοιας, εξαπλώνεται στο σύνολο της περιοχής δημιουργώντας αυτή την άσχημη και δύσοσμη ατμόσφαιρα.

Το ευχάριστο που προέκυψε από την πολύ τεκμηριωμένη συζήτηση που είχαμε με τον κο Παπαδάκη, είναι ότι δεν είχαμε βλάβη στο σύστημα, αλλά υπερφόρτωση. Αυτό πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα οι τεχνικοί της ΔΕΥΑΑΝ διότι η επιβαρυμένη λειτουργία του βιολογικού της Ελούντας κάποιες συγκεκριμένες ώρες, δείχνει την ανάγκη για αναβάθμιση του συστήματος, για να μην υπάρξουν τα χειρότερα.

01/09/2025
