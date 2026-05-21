Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δίνει το καλό παράδειγμα, …για δεύτερη φορά!!!

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου φαίνεται ότι συνεχίζει παρεμβάσεις στο κέντρο και μετά τις 15 Μαΐου. Υπάρχει πρόσφατη ανακοίνωση για κλείσιμο της οδού Ρούσσου Κουνδούρου στις 11–12 Μαΐου λόγω εργασιών βελτίωσης οδοστρώματος και κλείσιμο για δεύτερη φορά από σήμερα 21 Μαίου.

Επίσης, ο δήμος έχει σε εξέλιξη σχεδιασμό παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης.

Το κρίσιμο νομικό σημείο είναι συνήθως αυτό:

Αν υπάρχει ειδική απαγόρευση εργασιών για τη συγκεκριμένη περιοχή και περίοδο.

Αν το έργο θεωρείται επείγον ή κοινής ωφέλειας.

Αν έχει δοθεί ειδική άδεια ή εξαίρεση.

Αν η απαγόρευση αφορά μόνο ιδιωτικά οικοδομικά έργα και όχι έργα δήμου ή υποδομών.

Σήμερα, από όσα προκύπτουν δημόσια, εξακολουθεί να ισχύει στον Δήμο Αγίου Νικολάου ο τοπικός κανονισμός περί διακοπής «οχλουσών εργασιών» από τις 15 Μαΐου στις τουριστικές περιοχές, με βάση την κανονιστική απόφαση 343/2007.

Όμως υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία:

Η απαγόρευση αφορά κυρίως: οικοδομικές εργασίες,

εκσκαφές,

κομπρεσέρ,

βαριά εργοταξιακή όχληση,

ιδιωτικά έργα σε τουριστικές ζώνες. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι απαγορεύεται κάθε εργασία του δήμου μετά τις 15 Μαΐου. Συνήθως προβλέπονται εξαιρέσεις για: έργα κοινής ωφέλειας,

επείγουσες τεχνικές παρεμβάσεις,

έργα οδικής ασφάλειας,

δημοτικά έργα με ειδική απόφαση ή άδεια παράτασης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ήδη υπάρχει δημόσια καταγγελία πως ο δήμος ενέκρινε συνέχιση ή επανέναρξη εργασιών μετά τη λήξη της προθεσμίας, με το επιχείρημα ότι οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα μετά τις 15 Μαΐου.

Άρα, νομικά σήμερα η εικόνα είναι:

Η γενική απαγόρευση φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει.

Δεν είναι σαφές αν το σημερινό έργο στο κέντρο: έχει ειδική εξαίρεση, χαρακτηρίζεται έργο κοινής ωφέλειας, ή παραβιάζει τον κανονισμό.



Για να απαντηθεί με βεβαιότητα, χρειάζεται: