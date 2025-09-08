Αγιος Νικόλαος: Παράπονα δημότη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά δυσαρέσκεια μου ως πολίτης και κάτοικος της πόλης Αγίου Νικολάου σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης στα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οποτεδήποτε και αν πάω για την ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών του σπιτιού μου, δηλαδή μια τσάντα μικρή που το πολυ να λάβω πίσω ως αντίτιμο το ποσό από 0,50-2,50€ θα αντιμετωπίσω καθυστέρηση.

Η καθυστέρηση μπορεί να προκύπτει είτε από βλάβη του μηχανήματος είτε επειδή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έρχονται με ένα τόνο μπουκάλια, δηλαδή ολόκληρα φορτηγά και καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων (ένας θεός ξέρει που τα βρίσκουν).

Η αναμονή στο μηχάνημα τουλάχιστον 2 ώρες για να μπορέσει ένας απλός κάτοικος να ανακυκλώσει τα οικιακά του σκουπίδια δεν αξίζει τον κόπο για κανέναν λόγο.

Όσο και αν έχεις περιβαλλοντική συνείδηση και να θες να συμβάλεις στην ανακύκλωση, αυτή η κατάσταση δεν αξίζει ούτε τον κόπο ούτε το χρήμα που παίρνεις πίσω.

Για αυτό το λόγο θα ήθελα παρακαλώ πολύ να δείτε το θέμα ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε όσους πολίτες ανακυκλώνουν τα μπουκάλια του σπιτιού τους κ όχι ολόκληρων ξενοδοχειακών μονάδων.

Ζητώ από τους αρμόδιους να δοθεί μια λύση τόσο από τον Δήμο Αγίου Νικολάου όσο κ από την αρμόδια εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.