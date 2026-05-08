CAFE MELI
Europlan
CNA ΘΕΜΑ

Αγιος Νικόλαος: Είναι ασυνείδητος, αμετανόητος, αλλά από σήμερα υπάρχει και σε καταγραφή κάμερας

ΜΗΛΟ
Photo of Βαγγέλης Βαρνακιώτης Βαγγέλης Βαρνακιώτης Send an email 8 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το έχει κάνει αρκετές φορές, όμως αυτή τη φορά υπάρχει η παρουσία του στις κάμερες, καθώς και το  πρόσωπό του.

ΧΡΥΣΟΣ

Την επόμενη φορά που θα το ξανακάνει, θα δει το πρόσωπό του να «φιγουράρει» σε όλα τα ΜΜΕ και σε όλα τα Social Media της περιοχής. Ας το σκεφτεί λίγο καλύτερα, γιατί αυτό που κάνει εκτός από ανήθικο είναι και παράνομο.

SUNSTOP

Τον ενημερώνουμε ότι καταγράφηκε μέσω συστήματος καμερών ασφαλείας περιστατικό παράνομης απόρριψης απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο. Η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση των κανονισμών καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται να συμμορφώνεται με τους προβλεπόμενους κανόνες διάθεσης απορριμμάτων και να χρησιμοποιεί τους ειδικούς κάδους αποκομιδής. Σε περίπτωση επανάληψης του περιστατικού, ενδέχεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.

08052026

Η διατήρηση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην περιοχή είναι ευθύνη όλων μας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Βαγγέλης Βαρνακιώτης Βαγγέλης Βαρνακιώτης Send an email 8 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Βαγγέλης Βαρνακιώτης

Βαγγέλης Βαρνακιώτης

Σχετικά άρθρα

Καλό Χωριό: Διακοπή της λειτουργίας του Ολοήμερου νηπιαγωγείου, λόγω …αδειοδότησης!!! – Αναστάτωση σε 32 οικογένειες

3 Φεβρουαρίου 2026

Πολλοί άνεργοι θα μείνουν χωρίς δώρο και επίδομα ανεργίας λόγω …φόρτου εργασίας της ΔΥΠΑ!!!

18 Δεκεμβρίου 2025

Απομακρύνθηκε το περίπτερο από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου | +photos

17 Δεκεμβρίου 2025

Αγιος Νικόλαος: Εντονη διαμαρτυρία των κατοίκων της οδου Κ.Παλαιολόγου

19 Σεπτεμβρίου 2025

Αγιος Νικόλαος: Παράπονα δημότη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

8 Σεπτεμβρίου 2025
viologikos

Εξηγήσεις από την ΔΕΥΑΑΝ για το πρόβλημα της δυσοσμίας στην Ελούντα

1 Σεπτεμβρίου 2025
elounta

Ελούντα: Σοβαρή βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό; – Η δυσωδία πλήττει την περιοχή

31 Αυγούστου 2025

Όταν η σιωπή σκοτώνει: Ο μαρασμός μιας τουριστικής πόλης | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

5 Αυγούστου 2025

Αγιος Νικόλαος: «Τα φόρτωσαν στον κόκορα… » | +photos

19 Ιουλίου 2025

Αγιος Νικόλαος: Απαράδεκτη η διαγράμμιση στις διαβάσεις πεζών

18 Ιουλίου 2025
Back to top button