Αγιος Νικόλαος: Είναι ασυνείδητος, αμετανόητος, αλλά από σήμερα υπάρχει και σε καταγραφή κάμερας

Το έχει κάνει αρκετές φορές, όμως αυτή τη φορά υπάρχει η παρουσία του στις κάμερες, καθώς και το πρόσωπό του.

Την επόμενη φορά που θα το ξανακάνει, θα δει το πρόσωπό του να «φιγουράρει» σε όλα τα ΜΜΕ και σε όλα τα Social Media της περιοχής. Ας το σκεφτεί λίγο καλύτερα, γιατί αυτό που κάνει εκτός από ανήθικο είναι και παράνομο.

Τον ενημερώνουμε ότι καταγράφηκε μέσω συστήματος καμερών ασφαλείας περιστατικό παράνομης απόρριψης απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο. Η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση των κανονισμών καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται να συμμορφώνεται με τους προβλεπόμενους κανόνες διάθεσης απορριμμάτων και να χρησιμοποιεί τους ειδικούς κάδους αποκομιδής. Σε περίπτωση επανάληψης του περιστατικού, ενδέχεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η διατήρηση της καθαριότητας και της ποιότητας ζωής στην περιοχή είναι ευθύνη όλων μας.