Γκιόλα | Η φυσική πισίνα που πρωταγωνιστεί στο «All you want is Greece»

Ο τουρισμός στην Ελλάδα άνοιξε και ήδη τα σποτ του ΕΟΤ με το μήνυμα «All you want is Greece» κάνουν το γύρο του κόσμου. Σε ένα από αυτά, λοιπόν, πρωταγωνιστεί και μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της χώρας, μια φυσική πισίνα που στην κυριολεξία κερδίζει και με το παραπάνω τις εντυπώσεις.

Στο καταπράσινο νησί της Θάσου, λοιπόν, που διεθνή μέσα το έχουν χαρακτηρίσει και ως «επίγειο παράδεισο», ο επισκέπτης έχει να ανακαλύψει πανέμορφες ακρογιαλιές με το πράσινο να φτάνει σχεδόν μέχρι τα νερά του Αιγαίου. Αυτό, ωστόσο, που θα του μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη είναι το άγριας ομορφιάς τοπίο που θα αντικρίσει μόλις προσεγγίσει τη Γκιόλα, την φυσική πισίνα του νησιού.

Ένα πραγματικό μικρό θαύμα, το οποίο από τους κατοίκους της Θάσου ερμηνεύεται ως «δώρο». Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, λοιπόν, κοντά στην Αστρίδα, η φυσική πισίνα που έχει δημιουργηθεί μέσα σε βράχο, με τα κρυστάλλινα νερά και τον πετρώδη βυθό μια ανάσα από το μπλε του Αιγαίου, αφήνει τον επισκέπτη στην κυριολεξία άναυδο.

Η Γκιόλα σχηματίστηκε με το πέρασμα των αιώνων με τα κύματα της θάλασσας και τους βράχους που την περικυκλώνουν να αποτελούν στην πραγματικότητα τους «δημιουργούς» της. Με βάθος τριών μέτρων, τα νερά της είναι πιο ζεστά από εκείνα της θάλασσας που αγκαλιάζουν την εξωτερική πλευρά της και τα οποία εντοπίζονται 8 μέτρα πιο κάτω αναλαμβάνοντας τον «ανεφοδιασμό» της πισίνας με τα κύματά της.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το μύθο, η φυσική πισίνα της Γκιόλας δημιουργήθηκε από τον Δία προκειμένου να απολαμβάνει σε αυτή το μπάνιο της η Αφροδίτη. Γι’ αυτό θα ακούσετε και πολλούς να την αποκαλούν και ως το «δάκρυ της Αφροδίτης». Ωστόσο, ένας άλλος μύθος υποστηρίζει ότι ήταν το μάτι του Δία για να την παρακολουθεί.

Δείτε την Γκιόλα στο 0.30 στο βίντεο παρακάτω.