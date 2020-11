Το Honda e έβαλε τα γυαλιά στα μεγαθήρια

Η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη και τα περισσότερα νέα μοντέλα λανσάρονται αρχικά εκεί και κατόπιν ξεκινούν οι πωλήσεις τους στις υπόλοιπες χώρες. Οι Γερμανοί αναμενόμενα τρέφουν μεγάλη αγάπη για τις δικές τους εταιρείες, τις οποίες τοποθετούν σταθερά στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων.

Ωστόσο ένας «ξένος» εισβολέας και μάλιστα από πολύ μακριά τους κέρδισε στην έδρα τους, στο θεσμό Car of the Year, για το Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021. Το Honda e, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Honda για την Ευρώπη, ανακηρύχθηκε «German Car of the Year 2021» και έγινε το πρώτο μοντέλο Ιαπωνικής μάρκας που κερδίζει ένα τέτοιο βραβείο. Επίσης, αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία New Energy.

Τα βραβεία German Car of the Year απονέμονται από μία κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από συντάκτες του Γερμανικού ειδικού Τύπου. Τα μέλη της επιτροπής δοκιμάζουν και αξιολογούν τα τελευταία μοντέλα και τα κατατάσσουν ανάλογα με τη χρηστικότητα, τα χαρακτηριστικά οδήγησης, τη συνάφειά τους με την αγορά και το επίπεδο καινοτομίας τους. Στη συνέχεια, οι νικητές σε πέντε κατηγορίες – Compact, Premium, Luxury, New Energy και Performance – δίνουν μάχη σώμα με σώμα όπου κρίνεται ο τελικός νικητής.

«Είναι μεγάλη τιμή για το Honda e να αναδεικνύεται το πρώτο Ιαπωνικό ‘Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς’ και νιώθουμε απίστευτα περήφανοι γι’ αυτό» πρόσθεσε ο Katsuhisa Okuda, CO & Πρόεδρος της Honda Motor Europe. «Η απόκριση των πελατών και των μέσων ενημέρωσης στο Honda e από τότε που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά είναι συντριπτικά θετική. Το Honda e είναι το τέλειο παράδειγμα ενός προϊόντος με μοναδική σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και προηγμένη ευφυή συνδεσιμότητα ώστε να εντάσσεται στην καθημερινή ζωή των χρηστών. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες γι’ αυτό το βραβείο.»

Το Honda e διατίθεται σε δυο εκδόσεις, τη βασική των 136 ίππων και την πιο ισχυρή Advance των 154 ίππων, με την ροπή να αγγίζει σε αμφότερες τα 315 Nm. Στην Ελλάδα η πρώτη έκδοση ξεκινά από τις 30.186 ευρώ, ενώ η ισχυρότερη κοστίζει από 34.274 ευρώ (τιμές με τις κρατικές επιδοτήσεις).