Στις 5 Νοεμβρίου η αποκάλυψη του νέου Nissan Navara

Η ιστορία του pickup για τη Nissan ξεκινά πίσω στο μακρινό 1935 αν και στην Ευρώπη το μάθαμε ως Navara πολύ αργότερα.

Είναι ένα μοντέλο που όπως αναφέρει η ίδια η εταιρία, βρίσκεται “στην καρδιά του DNA” της και η νέα εκδοχή του, θα παρουσιαστεί επίσημα στις 5 Νοεμβρίου για να βάλει φωτιά και πάλι σε μία ούτως ή άλλως πολύ ανταγωνιστική κατηγορία.

Το video που έδωσε στη δημοσιότητα η ιαπωνική φίρμα εστιάζει στην κληρονομιά του pickup της αλλά όποιος το δει μέχρι το τέλος, επιβραβεύεται και με μία σκοτεινή εικόνα που δείχνει την επιβλητική μάσκα με την μεγάλη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα με την χαρακτηριστική “υπογραφή”.

Κατά τα άλλα, όπως φάνηκε σε μία φωτογραφία που διέρρευσε στο διαδίκτυο πριν από μερικές εβδομάδες, το νέο Navara διαθέτει νέο προφυλακτήρα, πιο τονισμένα φτερά και ανασχεδιασμένα πίσω φωτιστικά σώματα ενώ όσον αφορά στα μηχανικά, στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν περιμένουμε σημαντικές αλλαγές.

Αυτό σημαίνει ότι ο turbodiesel των 2,3 λίτρων θα διατηρήσει την θέση του προσφέροντας είτε 163, είτε 190 ίππους και θα συνδυάζεται είτε με ένα 6-τάχυτο, μηχανικό κιβώτιο είτε με ένα 7-τάχυτο αυτόματο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωρίζουμε σε μία εβδομάδα.

How do you say over 80 years of strength, reliability and ruggedness in a single word: #Navara.

See how #Nissan is redefining Navara Nov. 5! #NissanNavara #NewNissanNavara #NissanNext pic.twitter.com/yp6S5mr6Oz

— Nissan Motor (@NissanMotor) October 26, 2020