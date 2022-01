Το αυτοκίνητο της BMW που αλλάζει χρώμα σε πραγματικό χρόνο!

Η τεχνολογία βαφής της BMW που αλλάζει χρώμα είναι ίσως ένα από τα gadget, που θα συζητηθούν.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε και επίσημα την « τεχνολογία που αλλάζει το εξωτερικό χρώμα ενός οχήματος με το πάτημα ενός κουμπιού». Καμία άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη βαφή δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τη BMW ως τώρα, αλλά ένα βίντεο έχει ανέβει από τον χρήστη του Twitter «Out of Spec Studios» που δείχνει την εφαρμογή του.

Το κλιπ ξεκινά δείχνοντας την BMW iX βαμμένη σε μια απλή απόχρωση του σκούρου γκρι, αλλά ξαφνικά, αλλάζει σε λευκό. Η διαδικασία ξεκινά, όταν ένας άνδρας που στέκεται δίπλα στο SUV ενεργοποίησε το σύστημα. Στη συνέχεια, το χρώμα αρχίζει να αλλάζει από γκρι σε λευκό. Είναι τόσο παράξενο που πιστέψαμε ότι αυτό το βίντεο είναι εντελώς ψεύτικο και απλώς έργο μίας ομάδας CGI (Computer Generated imagery).

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και οι εταιρείες τεχνολογίας παρουσιάζουν τακτικά καινοτόμες τεχνολογίες στην έκθεση CES, τις οποίες είτε βγάζουν στην αγορά, είτε όχι. Δεν είναι σαφές εάν η BMW έχει πρόθεση να προσφέρει στους πελάτες της την επιλογή βαφής που αλλάζει χρώμα όπως αυτή ή αν δεν θα την δούμε ποτέ ξανά.

Το άτομο που ανέβασε αυτό το βίντεο στο Twitter ισχυρίζεται ότι το χρώμα είναι πολύ ευαίσθητο στη θερμοκρασία και ότι η BMW έχει μαζί της ένα εφεδρικό όχημα εάν η iX δεν… αντιδρά.

