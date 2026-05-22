CAFE MELI
Europlan
LEGAL

Επίδομα άδειας καλοκαιριού 2026: Πώς υπολογίζεται, πότε μπορείτε να το ζητήσετε

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 22 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Λίγες ημέρες απομένουν για να υποδεχθούμε τον Ιούνιο και να ξεκινήσει για τα καλά η προετοιμασία των καλοκαιρινών διακοπών, με το επίδομα άδειας να αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γνωρίζουν πώς υπολογίζεται το επίδομα καθώς και οι αποδοχές αδείας, ενώ αξίζει να σημειωθεί εισαγωγικά πως το νομικό πλαίσιο ορίζει με σαφήνεια τα ποσά, τις προϋποθέσεις αλλά και τον ακριβή χρόνο πληρωμής.

Όταν ένας μισθωτός παίρνει την άδειά του, δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές» του. Πρακτικά, πρόκειται για τα χρήματα που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά στην επιχείρηση εκείνες τις ημέρες. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται οτιδήποτε καταβάλλεται στον εργαζόμενο σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα για την εργασία του.

SUNSTOP

Πιο αναλυτικά, στις αποδοχές αυτές προσμετρώνται:

-Η αμοιβή για τακτική εργασία τις Κυριακές, τις γιορτές ή τις νύχτες.
-Η πληρωμή για υπερεργασία, εφόσον αυτή γίνεται τακτικά.
-Η αμοιβή για νόμιμη τακτική υπερωρία που θα έκανε ο εργαζόμενος αν δεν έλειπε σε άδεια.

Αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται η αποζημίωση για παράνομες υπερωρίες και η αναλογία των δώρων εορτών.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα άδειας

Εκτός από τον μισθό της άδειας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και το επίδομα αδείας. Το δικαίωμα αυτό πάει μαζί με την κανονική άδεια και το ποσό υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι αποδοχές αδείας.

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια:

-Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπεράσει τον μισό μισθό.

-Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ωρομίσθιο ή ποσοστά, το όριο είναι τα 13 ημερομίσθια.

Ο νόμος είναι αυστηρός ως προς τον χρόνο καταβολής. Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα πρέπει να προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του.

Αν μια συνεργασία λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση κ.λπ.) πριν ο εργαζόμενος προλάβει να πάρει την άδεια που του αναλογεί, ο εργοδότης υποχρεούται να του καταβάλει κανονικά τα χρήματα που θα έπαιρνε αν είχε κάνει χρήση της άδειάς του.

Τι γίνεται αν το ζητήσετε νωρίτερα

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται βάσει νόμου το επίδομα αδείας και μπορούν να το ζητήσουν, καθώς η καταβολή του είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Το επίδομα αδείας αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα για όλους τους μισθωτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το επίδομα αδείας, μαζί με τις αποδοχές αδείας, προκαταβολικά κατά την έναρξη της άδειας του εργαζόμενου, όπως ορίζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να πάρουν την ετήσια άδειά τους. Εφόσον γίνει αυτό, ο εργοδότης οφείλει να απαντήσει ή να χορηγήσει το επίδομα αδείας μέσα σε δύο μήνες από το αίτημα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 22 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

akinhta rent

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στην μίσθωση ακινήτων

9 Σεπτεμβρίου 2025

Σύλληψη με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο – Οι συνέπειες

30 Ιουλίου 2025
ergasia

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, υπερωρίες και προσλήψεις

1 Ιουλίου 2025

Με ποσόστωση νέων τα ψηφοδέλτια – Αφετηρία οι επόμενες δημοτικές εκλογές

9 Ιουνίου 2025

Τι ισχύει με τη βιντεοεπιτήρηση εργαζομένων στον χώρο εργασίας

12 Μαρτίου 2025
fylaki

Στη φυλακή υποχρεωτικά όσοι διαπράττουν νέα αδικήματα ενώ κυκλοφορούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

24 Δεκεμβρίου 2024

ΕΛ.ΑΣ – Αλλαγές: Άδεια στις γυναίκες για γυναικολογικό έλεγχο και αύξηση το όριο επανακατάταξης των αστυφυλάκων

18 Νοεμβρίου 2024

Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας: Υπουργική δέσμευση για διεύρυνση των δικαιούχων

10 Οκτωβρίου 2024

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο μη υπολογισμός της ιδιωτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών για την πρόσληψή τους στο δημόσιο

10 Σεπτεμβρίου 2024

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται

8 Ιουλίου 2024
Back to top button