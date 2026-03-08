Ο συλλογικός τόμος «Νεοτερικότητα και Μοντερνισμός: Καταγραφές και Διευκρινίσεις» προέκυψε

από την ημερίδα που οργάνωσε ο Καθηγητής ΕΜΠ Κώστας Θεολόγου ως Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ 41 (Κοινωνική θεωρία και νεωτερικότητα) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ, τον Ιανουάριο του 2024.

Μαζί με τους αρχικούς συμμετέχοντες προσκλήθηκαν εκλεκτοί και αγαπητοί συνάδελφοι να εμπλουτίσουν τον εν λόγω πόνημα. Ο στόχος της έκδοσης είναι κυρίως διδακτικός, εκπαιδευτικός, ώστε οι αναγνώστες ή ο κάθε ενδιαφερόμενος να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες ή τις ειδικές αδυναμίες που αντιμετωπίζουμε αναφορικά με τον προσδιορισμό ή τον ορισμό του περιεχομένου των περιόδων του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης.

Ένας επιπλέον στόχος είναι η αποσαφήνιση της χρήσης των όρων νεωτερικότητα και νεοτερικότητα, μοντερνισμός, μεταμοντέρνο και μετανεωτερικότητα.

Η σκέψη του Γάλλου κοινωνιολόγου Gabriel Tarde επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από μια νέα ψηφιακή έκδοση που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ePublishing του Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Το ebook με τίτλο «Gabriel Tarde on Technology, Politics, and the Crowd» αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (ΑΚΕΔ) της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η έκδοση επιχειρεί να φωτίσει πλευρές της σκέψης του Tarde που συχνά επισκιάστηκαν από άλλους θεωρητικούς της εποχής του, αναδεικνύοντας τη διαφορετική του ματιά πάνω στην τεχνολογία, την πολιτική και τη δυναμική του πλήθους.

Αν και έζησε στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ιδέες του Tarde εξακολουθούν να συνομιλούν με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από τα δίκτυα, τη διάχυση των ιδεών και τη συλλογική συμπεριφορά. Το νέο έργο επιχειρεί ακριβώς αυτή τη γέφυρα: να τοποθετήσει τη σκέψη του σε έναν σημερινό διάλογο, όπου η τεχνολογία και οι μορφές πολιτικής συμμετοχής επαναπροσδιορίζονται διαρκώς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ΕΚΤ να στηρίξει την ανοιχτή επιστημονική γνώση και τη διάθεσή της σε ψηφιακή μορφή, ενώ από την πλευρά του ΑΚΕΔ η συνεργασία σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας συστηματικής εκδοτικής δραστηριότητας, που περιλαμβάνει τόσο συλλογικούς τόμους όσο και το περιοδικό Signum – Επιστημονική Επιθεώρηση ΕΜΠ – ΣΕΜΦΕ – Τομέας ΑΚΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΕΚΤ.