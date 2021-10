Ρωγμές… | της Ιωάννας Κρητσωτάκη

Αν σας έλεγαν να περιγράψετε το ιδανικό μέρος για να κατοικήσετε, ποιό θα ήταν αυτό;

Μη βιαστείτε ν’ απαντήσετε γιατί η απάντηση μπορεί να εκπλήξει ακόμα κι’ εσάς τους ίδιους!Στ’ αλήθεια πως ορίζεται ένα “καλό” σπιτικό, μια ζεστή γωνιά για να ξαποστάσει κανείς; Οι άνθρωποι σήμερα τείνουμε να παραφορτώνουμε τα σπίτια μας με ακριβά και trendy αντικείμενα, όπως κάνουμε και με τους ευατούς μας ακολουθώντας τις επιταγές μιας ακριβής μόδας, καλύπτοντας πλασματικές ανάγκες και συναισθηματικά κενά, σε αρκετές των περιπτώσεων. Αφήνουμε το σχεδιασμό του εσωτερικού μας χώρου σε κάποιον ειδικό του χώρου, που με τη βοήθεια ενός pc σβήνει, γράφει, “δημιουργεί”….

Όμως, σε κάποια άλλη εποχή τόσο κοντινή, μα και τόσο μακρινή ταυτόχρονα, όλη αυτή η δημιουργία ενός σπιτικού βασιζόταν στους κόπους ενός ζευγαριού χεριών, που πέτρα-πέτρα, σκαλί- σκαλί έβαζε τη βάση μιας νέας εστίας για τη γενιά του, που θ’ αφηνόταν κληρονομιά και στις επόμενες. Το πατρικό στο χωριό, με τη λιτή διακόσμηση στους τοίχους και τον πλαστικό μουσαμά στο τραπέζι της κουζίνας…Ξέρετε απ’ αυτούς τους πλαστικούς, τους πολύχρωμους που αγόραζαν οι γιαγιάδες με το μέτρο από το μπακάλη του χωριού!!! Η παλιά κάμαρα στέγαζε τα όνειρα και τους καημούς, τις χαρές και τους πόνους. Θαύματα και κλάματα γύρω από ασβεστωμένους τοίχους, με απαραίτητο ντεκόρ τα σεμεδάκια στην παλιά σερβάντα- ναι… τα ίδια σεμεδάκια, που περνάνε από χέρι σε χέρι γυναίκας στην ίδια οικογένεια και που μ’ αυτά στόλιζαν οι μανάδες μας την τηλεόραση τη δεκαετία του 90!

Δεν αρκούν παρά μόνο λίγα λεπτά για να χαρακτεί μια ρωγμή στις ψυχές των γηραιότερων εξαιτίας ενός φυσικού φαινομένου….Εκεί που κάθε άνθρωπος – εύπορος ή μη – καταλαβαίνει τη μικρότητα του!!Τι κι’ αν έχτισες παλάτια , τι κι’ άν κρέμασες ένα πίνακα του Dali στο σαλόνι για να κάνεις πιο must τις κοσμικές σου συγκεντρώσεις….Το ίδιο θρηνείς και πάσχεις με το βιοπαλαιστή μιας διπλανής πόλης που ένα δάκρυ κυλά καθώς βλέπει το παλιό ξύλινο κάδρο με την ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία κάτω από τα χαλάσματα…..

Κι’ εκεί ακριβώς γίνεται ένα βήμα παραπέρα……Αναστήματα ανθρώπων απλώνονται απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού μας για να βοηθήσουμε ο γεις τον άλλον. Υλικά, ψυχικά,με ζευγάρια χεριών να πλέκουν μια αλυσίδα αλληλεγγύης….Έχουμε δρόμο κι’ ανηφόρα μπροστά κι’ ας ευχηθούμε όλη η προσπάθεια να συνεχιστεί κι’ όταν σβήσουν τα φώτα και σιγήσουν τα μικρόφωνα των μεγάλων καναλιών….Keep on dreaming, keep on believing to people…

*Ιωάννα Κρητσωτάκη – Δρακωνάκη, θεολόγος, πιστοποιημένη εκπαιδευτικός στη «Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κάτοχος πιστοποιητικού «Διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων», καθώς και του «Ιnternational Diploma in Travel and Tourism» από τη Vellum International. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΕΚΠΑ με ειδίκευση στη «Σχολική Θρησκευτική Αγωγή»