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ΒΟΑΚ: Η ταλαιπωρία του σήμερα, η ασφάλεια και η άνεση του αύριο | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Photo of Βαγγέλης Βαρνακιώτης Βαγγέλης Βαρνακιώτης Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
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Υπάρχουν έργα που, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη, δοκιμάζουν την υπομονή όλων μας. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα από αυτά. Οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν γίνει δυσκολότερες. Καθυστερήσεις, αλλαγές στην κυκλοφορία, περιορισμοί, εργοτάξια και αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς συνθέτουν μια εικόνα που αναμφίβολα κουράζει.

Για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τον δρόμο για τη δουλειά, τις υποχρεώσεις ή τις μετακινήσεις τους από και προς τις πόλεις και τα χωριά της Κρήτης, η ταλαιπωρία δεν είναι θεωρητική. Είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.

Όμως, κάθε μεγάλο έργο υποδομής έχει δύο όψεις: αυτή που ζούμε σήμερα και αυτή που θα απολαύσουμε όταν ολοκληρωθεί.

Και στην περίπτωση του ΒΟΑΚ, αξίζει να βλέπουμε και τη δεύτερη.

Γιατί ένας σύγχρονος και ασφαλέστερος οδικός άξονας δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη έργο υποδομής. Αποτελεί επένδυση στην καθημερινότητα των πολιτών. Σημαίνει καλύτερες και πιο άνετες μετακινήσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια, μικρότερη ταλαιπωρία και καλύτερες συνθήκες για ανθρώπους και επαγγελματίες που εξαρτώνται από το οδικό δίκτυο.

Η Κρήτη έχει ανάγκη έναν δρόμο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της. Η οικονομία του νησιού, ο τουρισμός, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες, οι επισκέπτες, όλοι έχουν ανάγκη από σύγχρονες υποδομές.

Και βέβαια, η ποιότητα ενός έργου δεν κρίνεται μόνο από το πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθεί. Κρίνεται από το αποτέλεσμα. Από το αν θα κάνει πραγματικά καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων που θα τον χρησιμοποιούν καθημερινά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούνται τα προβλήματα της περιόδου κατασκευής. Αντίθετα. Οι οδηγοί δικαιούνται σωστή ενημέρωση, ασφαλείς εργοταξιακές συνθήκες, σαφή σήμανση και όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Η ταλαιπωρία είναι περισσότερο αποδεκτή όταν ο πολίτης γνωρίζει γιατί υφίσταται, πόσο θα διαρκέσει και ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα προκύψει.

Χρειάζεται, λοιπόν, υπομονή, αλλά και υπευθυνότητα από όλους.

Από εκείνους που κατασκευάζουν το έργο, ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα. Από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και σωστή κυκλοφοριακή διαχείριση. Και από εμάς τους ίδιους, τους οδηγούς, που οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις προσωρινές συνθήκες και να οδηγούμε με μεγαλύτερη προσοχή μέσα και γύρω από τα εργοτάξια.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι βασικό: οι δρόμοι δεν κατασκευάζονται για να εξυπηρετούν μόνο το σήμερα. Κατασκευάζονται για τις επόμενες δεκαετίες.

Η σημερινή ταλαιπωρία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Οι εργοταξιακές πινακίδες θα απομακρυνθούν, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αποτελέσουν παρελθόν και ο δρόμος θα παραδοθεί στους πολίτες.

Τότε θα έχει σημασία αν το αποτέλεσμα άξιζε την αναμονή.

Και η προσδοκία όλων μας είναι πως θα αξίζει.

Γιατί ένας σύγχρονος ΒΟΑΚ δεν είναι απλώς ένας καλύτερος δρόμος. Είναι καλύτερη καθημερινότητα. Είναι περισσότερη ασφάλεια. Είναι λιγότερη ταλαιπωρία. Είναι χρόνος που επιστρέφει στους ανθρώπους. Είναι καλύτερη σύνδεση των περιοχών της Κρήτης και μια υποδομή αντάξια του νησιού που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τις επόμενες γενιές.

Ας αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, τη σημερινή δυσκολία με την απαραίτητη υπομονή, χωρίς όμως να σταματήσουμε να απαιτούμε σωστή εκτέλεση, ασφάλεια και συνέπεια.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να τελειώσει ένα έργο.

Το ζητούμενο είναι, όταν τελειώσει, να έχουμε έναν δρόμο που θα κάνει πραγματικά καλύτερη τη ζωή όλων μας.

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Photo of Βαγγέλης Βαρνακιώτης Βαγγέλης Βαρνακιώτης Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Βαγγέλης Βαρνακιώτης

Βαγγέλης Βαρνακιώτης

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