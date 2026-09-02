Το CNA News και ο Δίαυλος Κρήτης είναι πλέον ένα μήνυμα μακριά

Η ενημέρωση, η επικοινωνία και το ραδιόφωνο αποκτούν έναν ακόμη πιο άμεσο τρόπο επαφής με όλους εσάς.

Δημιουργήσαμε στο Viber το νέο προφίλ επικοινωνίας του CNA News και του Δίαυλου Κρήτης, στο 6939550001.

Ένα μήνυμα αρκεί για να μοιραστείτε μαζί μας αυτό που συμβαίνει γύρω σας.

📸 Στείλτε φωτογραφίες από την καθημερινότητα και την περιοχή σας.

📢 Στείλτε καταγγελίες και αναδείξτε προβλήματα που χρειάζονται δημοσιότητα.

💬 Προτείνετε θέματα για συζήτηση και ζητήματα που θεωρείτε σημαντικά.

💡 Στείλτε προτάσεις και παρατηρήσεις. Η δική σας άποψη έχει αξία.

🎵 Στείλτε μουσικές επιλογές και αφιερώσεις για το ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης.

Για εμάς, η επικοινωνία δεν είναι μονόδρομος.

Εσείς στέλνετε – εμείς ακούμε, καταγράφουμε, ενημερώνουμε και συζητάμε.

Γιατί η πραγματική ενημέρωση ξεκινά από την κοινωνία και επιστρέφει σε αυτήν.

🔴 CNA News & Δίαυλος Κρήτης

🟣 VIBER: 6939550001

ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ!

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