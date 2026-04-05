Τα παιδιά του πολέμου – Μια σιωπηλή κραυγή μέσα στο Πάσχα | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Καθώς το Πάσχα πλησιάζει, οι πόλεις γεμίζουν φως, οι οικογένειες ετοιμάζονται να σμίξουν γύρω από το τραπέζι, και η ελπίδα της Ανάστασης υπενθυμίζει πως ακόμη και μέσα από το σκοτάδι μπορεί να γεννηθεί ζωή.

Είναι μια περίοδος που μας καλεί να αγαπήσουμε πιο βαθιά, να συγχωρήσουμε πιο γενναιόδωρα, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον.

Και όμως, την ίδια στιγμή, υπάρχουν παιδιά που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πασχαλινό τραπέζι, οικογενειακή θαλπωρή ή το απαλό άγγιγμα της ασφάλειας. Είναι τα παιδιά του πολέμου. Παιδιά που αντί για λαμπάδες κρατούν αναμνήσεις τρόμου. Που αντί για γέλια, έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τον ήχο των σειρήνων. Που αντί για αγκαλιές, ζουν την απώλεια.

Για αυτά τα παιδιά, η έννοια της Ανάστασης δεν είναι συμβολική, είναι μια καθημερινή ανάγκη. Ανάσταση σημαίνει να ξυπνήσουν και να είναι ζωντανά. Να βρουν νερό, τροφή, ένα ασφαλές μέρος να κοιμηθούν. Να ξαναπιστέψουν πως ο κόσμος μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από φόβος και σιωπή.

Το Πάσχα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, μας υπενθυμίζει την αξία της αγάπης χωρίς όρους. Και ίσως αυτή η αγάπη να μην πρέπει να περιορίζεται μόνο στον στενό μας κύκλο. Ίσως φέτος να είναι η στιγμή να διευρύνουμε την καρδιά μας και να συμπεριλάβουμε εκείνους που δεν έχουν κανέναν.

Δεν μπορούμε να σταματήσουμε όλους τους πολέμους. Μπορούμε όμως να αρνηθούμε την αδιαφορία. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά, να τα θυμόμαστε, να στηρίζουμε όσους τα βοηθούν, να καλλιεργούμε έναν κόσμο όπου η ειρήνη δεν θα είναι ευχή αλλά πραγματικότητα.

Γιατί κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της γης, αξίζει να ζήσει ένα Πάσχα με φως. Με αγάπη. Με ελπίδα.

Και ίσως η πιο αληθινή Ανάσταση να ξεκινά ακριβώς εκεί: Στην απόφαση να μην ξεχνάμε.