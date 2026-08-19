Πάρκινγκ Μαρίνας Αγίου Νικολάου: Όταν οι θέσεις ΑμεΑ υπάρχουν, αλλά οι κανόνες δεν τηρούνται

Ένα ζήτημα προσβασιμότητας και σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «λεπτομέρεια» Ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία αναδεικνύεται στο πάρκινγκ της Μαρίνας Αγίου Νικολάου.

Οι ειδικά προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ δεν αποτελούν προνόμιο ούτε «βολικές θέσεις» για όποιον βιάζεται ή δεν βρίσκει διαθέσιμο χώρο. Αποτελούν υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες μετακίνησης και χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να έχουν ισότιμη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

Ωστόσο, η ύπαρξη μιας θέσης ΑμεΑ από μόνη της δεν αρκεί. Η ουσία βρίσκεται στην τήρηση των κανόνων και στον αποτελεσματικό έλεγχο της παράνομης στάθμευσης.

Οι θέσεις ΑμεΑ δεν είναι «για όλους»

Η κατάληψη μιας θέσης ΑμεΑ από όχημα που δεν δικαιούται να σταθμεύσει εκεί δεν είναι μια απλή παράβαση στάθμευσης.

Για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ή αντιμετωπίζει σοβαρή κινητική δυσκολία, η συγκεκριμένη θέση μπορεί να είναι η μόνη πρακτική δυνατότητα ώστε να κατέβει με ασφάλεια από το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιήσει τον απαιτούμενο χώρο δίπλα στο όχημά του και να κινηθεί προς τον προορισμό του.

Όταν η θέση καταλαμβάνεται αυθαίρετα, το πρόβλημα μεταφέρεται από τον οδηγό που παρανομεί στον άνθρωπο που έχει ανάγκη την υποδομή.

Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Δεν αρκεί η σήμανση

Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να εξαντλείται στην τοποθέτηση μιας πινακίδας ή στη διαγράμμιση μιας θέσης.

Οι υποδομές προσβασιμότητας πρέπει να προστατεύονται στην πράξη.

Αυτό σημαίνει σαφή σήμανση, σωστή διαμόρφωση των θέσεων, ελεύθερο χώρο πρόσβασης και, κυρίως, έλεγχο.

Εάν ένας οδηγός γνωρίζει ότι μπορεί να καταλάβει μια θέση ΑμεΑ χωρίς να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος ή συνέπεια, τότε η σήμανση μετατρέπεται απλώς σε μια υπενθύμιση που δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα.

Το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει

Στην περίπτωση του πάρκινγκ της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, το ζήτημα που τίθεται δεν αφορά μόνο όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Αφορά και τη λειτουργία του ίδιου του χώρου.

Ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο; Πόσο συχνά πραγματοποιούνται έλεγχοι; Τι γίνεται όταν διαπιστώνεται παράνομη στάθμευση; Υπάρχει μηχανισμός άμεσης παρέμβασης;

Και τελικά, πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να χρησιμοποιήσει την υποδομή που θεωρητικά έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να τον εξυπηρετήσει;

Είναι ερωτήματα που δεν έχουν μόνο διοικητικό χαρακτήρα. Έχουν κοινωνικό και, κυρίως, ανθρώπινο περιεχόμενο.

Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα, όχι διευκόλυνση

Σε μια πόλη που θέλει να χαρακτηρίζεται τουριστική, σύγχρονη και φιλική προς τον πολίτη και τον επισκέπτη, η προσβασιμότητα δεν μπορεί να αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο.

Ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που αφορά μια μικρή κοινωνική ομάδα.

Οι υποδομές για τα ΑμεΑ αφορούν την ποιότητα μιας κοινωνίας συνολικά. Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύονται οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους αποτελεί δείκτη πολιτισμού, οργάνωσης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Γι’ αυτό και η παράνομη κατάληψη μιας θέσης ΑμεΑ δεν είναι «μια μικρή παρατυπία». Είναι μια πράξη που στερεί από κάποιον άλλον ένα δικαίωμα που πραγματικά χρειάζεται.

Χρειάζεται έλεγχος και ευθύνη

Το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί μια ακόμη αντιπαράθεση ούτε να στοχοποιηθούν πολίτες.

Το ζητούμενο είναι απλούστερο: να τηρούνται οι κανόνες.

Οι θέσεις ΑμεΑ πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες σε αυτούς για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί. Και αυτό προϋποθέτει τόσο την υπευθυνότητα των οδηγών όσο και την παρουσία των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Μαρίνα Αγίου Νικολάου αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς και πολυσύχναστους χώρους της πόλης. Η εικόνα που παρουσιάζει ως προς την προσβασιμότητα έχει σημασία όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες.

Το θέμα, επομένως, δεν είναι αν «κάποιος πάρκαρε για λίγο».

Το θέμα είναι αν ένας άνθρωπος με αναπηρία μπορεί να αισθάνεται ότι η πόλη τον υπολογίζει, τον σέβεται και του εξασφαλίζει στην πράξη το δικαίωμα να μετακινείται όπως όλοι οι υπόλοιποι.

Και αυτό δεν είναι θέμα ευγένειας.

Είναι θέμα δικαιώματος, κανόνων και πολιτισμού.