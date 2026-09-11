Νέα σχολική χρονιά, νέοι στόχοι και όνειρα – Μια νέα αρχή για όλους τους μαθητές | του Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Με το πρώτο κουδούνι να χτυπά, οι σχολικές αυλές γεμίζουν και πάλι με παιδικές φωνές, χαμόγελα, αγωνίες, προσδοκίες και όνειρα. Μια ακόμη σχολική χρονιά ξεκινά και μαζί της ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος για χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Για κάποιους είναι η πρώτη ημέρα στο σχολείο. Για άλλους, η επιστροφή σε ένα γνώριμο περιβάλλον, με φίλους, συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Για όλους όμως αποτελεί μια νέα αρχή.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν είναι απλώς η επιστροφή στα θρανία και στα βιβλία. Είναι μια ευκαιρία να τεθούν νέοι στόχοι, να διορθωθούν λάθη της προηγούμενης χρονιάς, να αποκτηθούν νέες γνώσεις και, κυρίως, να γεννηθούν νέα όνειρα.

Κάθε μαθητής και ένας διαφορετικός στόχος

Δεν έχουν όλοι οι μαθητές τις ίδιες επιδιώξεις. Για έναν μαθητή μπορεί στόχος να είναι ένας καλός βαθμός. Για κάποιον άλλον, να βελτιώσει την επίδοσή του σε ένα μάθημα που τον δυσκολεύει. Για έναν τρίτο, να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, να κάνει νέους φίλους ή να βρει το αντικείμενο που πραγματικά τον ενδιαφέρει.

Και όλα αυτά έχουν την ίδια αξία.

Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να ανακαλύπτουν σταδιακά τον εαυτό τους.

Γι’ αυτό και η νέα σχολική χρονιά δεν θα πρέπει να μετρηθεί μόνο σε βαθμούς και επιτυχίες. Θα πρέπει να μετρηθεί και σε προσπάθεια, πρόοδο, εμπειρίες, φιλίες και μικρές προσωπικές νίκες.

Τα όνειρα δεν χρειάζονται πάντα βαθμούς

Σε μια εποχή όπου η σχολική επίδοση και οι εξετάσεις συχνά δημιουργούν έντονη πίεση στους μαθητές, είναι σημαντικό να θυμόμαστε κάτι απλό: ένα παιδί δεν είναι ο βαθμός του.

Κάθε μαθητής έχει τις δικές του δυνατότητες, τον δικό του ρυθμό και τη δική του διαδρομή. Άλλος θα διακριθεί στις θετικές επιστήμες, άλλος στη λογοτεχνία, άλλος στη μουσική, στον αθλητισμό, στις τέχνες ή στην τεχνολογία.

Το ζητούμενο είναι να έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τι αγαπά και να προσπαθήσει να γίνει καλύτερος σε αυτό.

Η αποτυχία, άλλωστε, δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας. Είναι συχνά ένα μάθημα που μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη επιτυχία. Το σημαντικό είναι τα παιδιά να μάθουν να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους επειδή κάποια στιγμή δυσκολεύτηκαν.

Ο ρόλος της οικογένειας και των εκπαιδευτικών

Σε αυτή τη διαδρομή, οι μαθητές δεν είναι μόνοι.

Η οικογένεια έχει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο ως στήριγμα στις σχολικές υποχρεώσεις, αλλά κυρίως ως χώρος ασφάλειας και ενθάρρυνσης. Τα παιδιά χρειάζονται γονείς που θα τα ακούν, θα τα στηρίζουν και θα τους υπενθυμίζουν ότι η αξία τους δεν εξαρτάται από έναν βαθμό ή μια σχολική επίδοση.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να επιτελέσουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. Να μεταδώσουν γνώσεις, αλλά και να εμπνεύσουν. Να εντοπίσουν τις δυσκολίες, να ενθαρρύνουν τους μαθητές και να δημιουργήσουν ένα σχολικό περιβάλλον όπου κάθε παιδί θα αισθάνεται ότι έχει θέση και φωνή.

Μια χρονιά γεμάτη ευκαιρίες

Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι σαν μια λευκή σελίδα. Δεν γνωρίζουμε από την αρχή τι θα γράψει πάνω της ο καθένας. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν μπροστά μας μήνες γεμάτοι ευκαιρίες.

Ευκαιρίες για μάθηση. Για δημιουργία. Για νέες φιλίες. Για προσπάθεια. Για αλλαγή. Για προσωπική εξέλιξη.

Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα της πρώτης ημέρας: κανένα όνειρο δεν είναι πολύ μεγάλο και κανένας στόχος δεν είναι ασήμαντος όταν συνοδεύεται από προσπάθεια.

Ας ευχηθούμε, λοιπόν, η νέα σχολική χρονιά να είναι μια χρονιά δημιουργική και ασφαλής. Μια χρονιά χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Μια χρονιά όπου κάθε μαθητής θα έχει χώρο να εκφραστεί, να προσπαθήσει, να αποτύχει, να ξαναπροσπαθήσει και τελικά να προχωρήσει.

Γιατί πίσω από κάθε σχολική τσάντα υπάρχει ένα παιδί.

Και μέσα σε κάθε παιδί υπάρχει ένα όνειρο.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους. Με υγεία, δύναμη, χαμόγελο και πίστη ότι τα καλύτερα μπορούν να έρθουν.